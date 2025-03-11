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Землетрясение ощутили на юге Казахстана этой ночью

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Қазақ тілінде оқу
Фиксация землетрясения
Землетрясение. Иллюстративное фото: Petrovich9/Getty Images

В ночь на вторник, 11 марта, на юге Казахстана произошло землетрясение - почувствовали его жители области Жетісу. Сведений о разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение на юге страны в 01:26.

Очаг землетрясения располагался на границе Казахстана и Китая.

Ощутимость в городе Жаркент области Жетісу составила 2 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - проинформировали в ведомстве.

После информации о землетрясении специалисты "Казселезащиты" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков и "визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Обстановка стабильная", - сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226863-zemletryasenie-oshchutili-na-yuge-kazahstana-etoy-nochyu/