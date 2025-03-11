Землетрясение ощутили на юге Казахстана этой ночью
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В ночь на вторник, 11 марта, на юге Казахстана произошло землетрясение - почувствовали его жители области Жетісу. Сведений о разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение на юге страны в 01:26.
Очаг землетрясения располагался на границе Казахстана и Китая.
Ощутимость в городе Жаркент области Жетісу составила 2 балла.
"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - проинформировали в ведомстве.
После информации о землетрясении специалисты "Казселезащиты" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков и "визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.
"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Обстановка стабильная", - сообщили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Напомним, ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2226863-zemletryasenie-oshchutili-na-yuge-kazahstana-etoy-nochyu/