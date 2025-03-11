Землетрясение ощутили на юге Казахстана этой ночью

В ночь на вторник, 11 марта, на юге Казахстана произошло землетрясение - почувствовали его жители области Жетісу. Сведений о разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение на юге страны в 01:26.

Очаг землетрясения располагался на границе Казахстана и Китая.

Ощутимость в городе Жаркент области Жетісу составила 2 балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - проинформировали в ведомстве.

После информации о землетрясении специалисты "Казселезащиты" провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков и "визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Обстановка стабильная", - сообщили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее мы поговорили со специалистами из Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, которые рассказали, выросла ли сейсмическая активность в Казахстане и в мире и почему жители нашей страны все чаще встречают сообщения о произошедших землетрясениях.