На обязательное страхование жилья в других странах обратили внимание эксперты в Казахстане

В Казахстане страхование жилья является добровольным, а охватывает оно лишь 3,2% населения. Во многих других странах такая страховка обязательна. Есть ли в этом смысл, читайте в материале NUR.KZ.

Жители ряда регионов Казахстана сталкиваются с разгулом стихий, которые могут принести огромные убытки или даже уничтожить их дома, как это было во время паводков весной 2024 года.

Как рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, порядка 75% территории Казахстана подвержена различным стихийным бедствиям.

При этом, согласно официальной статистике, в среднем по стране лишь 3,2% жилых помещений охвачено страховкой. В Алматы из-за сейсмической активности этот показатель выше – застраховано 7,7% жилья. Однако по мировым меркам это крайне мало.

Как работает страховка в мире

Интересно, что в отличие от Казахстана, где страхование жилья от катастрофических рисков является добровольным, во многих странах, подверженных стихийным бедствиям, такая страховка является обязательной.

Например, в США обязательная страховка действует в штатах, где существуют риски наводнений. Страхование осуществляется в коммерческих организациях и дополнительно перестраховывается государством.

В Турции с 2000 года действует обязательное страхование от риска землетрясений. Если нет страховки, то с недвижимостью нельзя ничего сделать: ни продать, ни подключить к коммунальным услугам, ни зарегистрировать.

При этом эксперты отмечают, что международный опыт свидетельствует о том, что катастрофическое страхование будет успешным и эффективным только при максимальном охвате населения, многоуровневом подходе и государственно-частном партнерстве.

Другими словами, 3,2% застрахованного жилья в Казахстане не значительны при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), а для наглядности можно вспомнить весенние паводки, охватившие страну.

Тогда большая часть строений, которая была уничтожена стихией, не была застрахована. В страховые организации поступило всего 165 заявлений о наступивших страховых событиях, а сумма заявленных требований от пострадавших составила 745 млн тенге, в то время как государством выделено порядка 137 млрд тенге бюджетных средств на ликвидацию последствий паводков.

На этом фоне в настоящее время рассматриваются различные варианты катастрофического страхования для выбора оптимальной модели для Казахстана. Одним из них может стать страховка, основанная на принципах государственно-частного партнерства, предусматривающего несколько механизмов защиты.

Напомним, ранее в Казахстане также предлагали ввести обязательную страховку жилья в регионах, которые могут оказаться в зоне ЧС.