Землетрясение зарегистрировали в Казахстане
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Землетрясение зарегистрировали в Казахстане сегодня утром - очаг находился в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 08 марта в 8:29 зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстан в 48 км от Зайсана ВКО (горная местность).
Сведения об ощутимости:
Расчетная интенсивность составила - ВКО в районе Зайсан - 2 балла
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Что делать при землетрясении?
Как ранее сообщали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226530-zemletryasenie-zaregistrirovali-v-kazahstane/