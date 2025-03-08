Землетрясение зарегистрировали в Казахстане сегодня утром - очаг находился в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 08 марта в 8:29 зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстан в 48 км от Зайсана ВКО (горная местность).

Сведения об ощутимости:

Расчетная интенсивность составила - ВКО в районе Зайсан - 2 балла

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Что делать при землетрясении?

Как ранее сообщали в ДЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

отойдите от мебели, окна, люстры;

найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;

покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);

отключите воду, газ электричество;

возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

будьте готовы к повторным толчкам;

окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.