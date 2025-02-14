Сколько казахстанцев получили повышенную государственную пенсию

В 2025 году солидарная пенсия в Казахстане выросла на 8,5%. В два этапа увеличилась и базовая. Более высокие выплаты от государства получили 2,44 млн пенсионеров. Подробности читайте на NUR.KZ.

Государственная пенсия на данный момент состоит из двух компонентов: базовой и солидарной выплат. Обе части в 2025 году заметно выросли в размерах.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, средний размер базовой пенсии по состоянию на 1 февраля достиг 47 459 тенге, а солидарной (выплат по возрасту) – 95 789 тенге.

Таким образом, средний размер совокупной государственной пенсии достиг 143 248 тенге. Для сравнения: в конце 2024 года этот показатель составлял 131 356 тенге.

Такой рост обусловлен плановой индексацией пенсии в Казахстане. Напомним, в 2025 году уже назначенные солидарные выплаты и минимальную пенсию по возрасту увеличили на 8,5%.

А на 6,5% был увеличен прожиточный минимум (ПМ), на основе которого рассчитывается базовая пенсия. При этом также вырос ее минимальный размер – с 65% до 70% от ПМ (до 32 360 тенге), а максимальный – со 105% до 110% (до 50 851 тенге).

В целом повышение коснулось всех граждан, получающих пенсию. По данным ведомства, численность пенсионеров в Казахстане по состоянию на 1 февраля 2025 года составила порядка 2 445 000 человек.

С начала года им успели выплатить пенсий на 346 млрд тенге: 111,8 млрд тенге ушло на базовую выплату, а 234,2 млрд тенге – на солидарную.

Напомним, солидарную выплату получают только граждане, у которых есть минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года. У будущих пенсионеров его не будет, а значит, такие выплаты прекратятся.

Вместо солидарной части планируется ввести выплаты из накоплений, которые сейчас формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).