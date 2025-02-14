Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько казахстанцев получили повышенную государственную пенсию

Опубликовано:

Женщина держит в руках деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2025 году солидарная пенсия в Казахстане выросла на 8,5%. В два этапа увеличилась и базовая. Более высокие выплаты от государства получили 2,44 млн пенсионеров. Подробности читайте на NUR.KZ.

Государственная пенсия на данный момент состоит из двух компонентов: базовой и солидарной выплат. Обе части в 2025 году заметно выросли в размерах.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, средний размер базовой пенсии по состоянию на 1 февраля достиг 47 459 тенге, а солидарной (выплат по возрасту) – 95 789 тенге.

Таким образом, средний размер совокупной государственной пенсии достиг 143 248 тенге. Для сравнения: в конце 2024 года этот показатель составлял 131 356 тенге.

Такой рост обусловлен плановой индексацией пенсии в Казахстане. Напомним, в 2025 году уже назначенные солидарные выплаты и минимальную пенсию по возрасту увеличили на 8,5%.

А на 6,5% был увеличен прожиточный минимум (ПМ), на основе которого рассчитывается базовая пенсия. При этом также вырос ее минимальный размер – с 65% до 70% от ПМ (до 32 360 тенге), а максимальный – со 105% до 110% (до 50 851 тенге).

В целом повышение коснулось всех граждан, получающих пенсию. По данным ведомства, численность пенсионеров в Казахстане по состоянию на 1 февраля 2025 года составила порядка 2 445 000 человек.

С начала года им успели выплатить пенсий на 346 млрд тенге: 111,8 млрд тенге ушло на базовую выплату, а 234,2 млрд тенге – на солидарную.

Напомним, солидарную выплату получают только граждане, у которых есть минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года. У будущих пенсионеров его не будет, а значит, такие выплаты прекратятся.

Вместо солидарной части планируется ввести выплаты из накоплений, которые сейчас формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Пенсия
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2220782-skolko-kazahstancev-poluchili-povyshennuyu-gosudarstvennuyu-pensiyu/