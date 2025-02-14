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О праве на пенсионные выплаты начали уведомлять казахстанцев

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Телефон с приложение ЕНПФ
Приложение ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вкладчики ЕНПФ теперь могут получить уведомление, если появится право на оформление пенсионных выплат, в том числе раньше времени. О чем еще могут уведомить граждан, узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы узнать какую-то важную информацию о своих пенсионных накоплениях, не обязательно ехать в офис Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – сейчас почти все можно получить в режиме онлайн.

Например, казахстанцы могут подключить услугу по моментальному уведомлению о поступлении пенсионных взносов на индивидуальный счет.

Между тем, как рассказывают в ЕНПФ, теперь казахстанцы могут подключить и другие push-уведомления с ключевой информацией о событиях в истории накоплений каждого вкладчика и получателя:

При этом с помощью уведомлений казахстанцы могут узнать, о возможности начать получать пенсию из ЕНПФ еще до официального выхода на заслуженный отдых, ведь фонд также начал уведомлять о:

  1. получении права на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ);
  2. получении права на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

Дело в том, что у добровольных и обязательных профессиональных пенсионных взносов есть важное преимущество перед обычными – с помощью них казахстанцы могут оформить выплаты раньше официального выхода на пенсию:

Чтобы начать получать важную информацию о своих накоплениях или сразу же узнать, когда появится возможность оформить пенсию, казахстанцам достаточно просто подписаться на рассылку от фонда. Сделать это можно через мобильное приложение или на сайте ЕНПФ в разделе "Push-уведомления".

Напомним, что казахстанцы в любой момент могут узнать точную сумму своих пенсионных накоплений, а также размер инвестиционного дохода, который был им начислен. О том, как получить такую информацию, мы рассказывали здесь.

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Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2220882-o-vozmozhnosti-vyyti-na-pensiyu-ranshe-vremeni-nachali-uvedomlyat-kazahstancev/