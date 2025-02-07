Как проверить свои взносы на ОСМС в Казахстане

Статус "застрахован" в системе обязательного медицинского социального страхования (ОСМС) нужен для бесплатного получения большей части медуслуг. Проверить его наличие можно онлайн. Передает NUR.KZ.

В Казахстане предусмотрен гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, но список услуг в нем сильно ограничен, и рассчитывать на него могут только нуждающиеся.

Остальным же гражданам, чтобы получать медуслуги бесплатно, нужно быть участниками системы ОСМС и регулярно платить соответствующие взносы. Кто-то это делает самостоятельно, за других платеж вносит работодатель, а за третьих – государство.

Между тем иногда могут возникнуть ошибки при уплате взносов, и тогда статус "застрахован" исчезает. Чтобы такая ситуация не была "сюрпризом", казахстанцам следует регулярно проверять наличие платежей в системе, тем более для этого не требуется никуда ехать.

Как рассказывают в Фонде социального медицинского страхования, проверить статус в системе ОСМС можно через разные онлайн-сервисы. Во-первых, это сайт самого фонда – на главной странице есть поле "Проверить статус застрахованности", куда нужно просто ввести свой ИИН, и система сразу же выдаст информацию.

Для простой проверки статуса можно воспользоваться мобильными приложениями Qoldau 24/7 и Damumed, а также Telegram-ботом @SaqtandyrýBot. Кроме того, казахстанцы могут узнать его в мобильном приложении своего банка. На сегодня эта возможность доступна для клиентов Halyk Bank, Kaspi.kz, "Банка ЦентрКредит", Forte Bank, Freedom Bank и Bereke Bank.

А для получения полной информации о размерах взносов, периодах их уплаты, плательщике и задолженности можно воспользоваться услугой "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования" на портале "Электронного правительства".

При этом, если же граждане столкнутся с какими-то сложностями, они всегда могут позвонить по номеру 1414 и получить консультацию по вопросам, связанным с лечением и медстраховкой.

Напомним, что в Казахстане хотят ввести новую льготную категорию для ОСМС. За "льготников" взносы уплачивает государство.

Ранее мы также писали, почему некоторые казахстанцы не застрахованы в системе. При этом некоторые застрахованные не пользуются бесплатной медициной.