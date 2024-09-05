Новую льготную категорию для ОСМС хотят ввести в Казахстане

По последним данным порядка 3,4 млн казахстанцев не имеют медстраховку. Некоторых из них государство может включить в систему ОСМС и платить за них взносы. Кто туда попадет, узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане около 3,4 млн граждан не имеют медицинскую страховку, из них 41% - молодежь 18-35 лет, а 63% - мужчины.

Фонд социального медицинского страхования рассматривает возможность включения в систему ОСМС граждан категории "Е" - людей в трудной жизненной ситуации с низким уровнем дохода.

Из 161 тыс. идентифицированных граждан категории "Е" 59% не имеют средств для регулярной оплаты взносов ОСМС, и только 29% просто не желают платить.

Большинству казахстанцев, чтобы бесплатно получать медицинские услуги, нужно являться участником системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и, соответственно, платить туда взносы.

Однако, как рассказали в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), многие казахстанцы не охвачены системой ОСМС – из 20 млн граждан не застрахованными остаются порядка 3,4 млн человек.

Это не значит, что им вообще недоступны медуслуги – некоторые можно получать в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), но обычно это касается каких-то экстренных случаев. Так, за прошлый год 1,6 млн граждан, находящихся вне системы ОСМС, получили медицинскую помощь в ГОБМП на 163 млрд тенге.

Что касается системы ОСМС, то, как оказалось, значительная часть незастрахованных граждан является экономически активным населением, а порядка 41% из общего числа является молодежью в возрасте от 18 до 35 лет. Примечательно, что незастрахованных мужчин больше чем женщин – 63% против 37%.

Кто не застрахован в системе ОСМС. Инфографика: Фонд социального медицинского страхования

При этом в ФСМС рассматривают различные способы охватить обязательной медстраховкой оставшихся казахстанцев. Например, выделением некоторых граждан в льготную категорию.

"Фонд активизировал усилия по включению незастрахованных лиц в систему ОСМС, особенно граждан из категории "Е" – экстренного уровня социального благополучия. Согласно Цифровой карте семьи, это люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у них отсутствует или имеется низкий уровень дохода, что не позволяет закрыть базовые потребности. Поэтому они нуждаются в помощи государства", – сообщили в фонде.

Как отметили в ФМС, на сегодняшний день на уровне центральных государственных и местных исполнительных органов рассматривается вопрос вовлечения таких граждан в систему ОСМС посредством уплаты взносов за них из бюджетных средств.

Напомним, что государство уже уплачивает взносы на ОСМС за 15 льготных категорий, среди которых пенсионеры, дети, учащиеся и другие. Теперь в этот список могут попасть граждане с экстренным уровнем социального благополучия.

Важно отметить, что большинство граждан категории "Е" не являются "уклонистами", которые просто не хотят платить. Сейчас туда входит порядка 179,6 тыс. человек, и почти 161 тыс. из них получилось идентифицировать. Среди них:

неработающие граждане – 42%;

неформально занятые и индивидуальные предприниматели – 32%;

домохозяйки – 17%;

лица с инвалидностью, солдаты-срочники и другие категории – 4%;

работающие менее года, студенты иностранных вузов и пенсионеры, получающие выплаты в других странах – 5%.

Кто не застрахован в системе ОСМС. Инфографика: Фонд социального медицинского страхования

При этом лишь 29% из этих 161 тыс. человек просто не желают оплачивать взносы. Порядка 8% пользуются платной медициной, 9% – пообещали застраховаться и сразу 59% граждан не имеют средств, чтобы регулярно платить взносы на ОСМС.

Напомним, что производить платежи за обязательную медстраховку нужно регулярно. Даже при отсутствии всего одного взноса она "сгорает".