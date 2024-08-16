Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Почему некоторые казахстанцы не застрахованы в системе ОСМС

Опубликовано:

Тенге лежат среди лекарств и медицинских изделий
Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Некоторые казахстанцы теряют статус в системе ОСМС, даже работая официально. Еще чаще такое случается с работающими по договору ГПХ или индивидуальными предпринимателями. О причинах читайте на NUR.KZ.

В Казахстане можно получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, но он полагается только нуждающимся, а список услуг сильно ограничен.

Чтобы иметь право на большинство других медуслуг, нужно быть участником системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и платить соответствующие взносы. Впрочем, далеко не все казахстанцы участвуют в этой системе.

Например, как рассказали в алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования, только в Алматы насчитывается порядка 273 тыс. жителей, которые не являются участниками системы ОСМС. Причем не все из них оказались в такой ситуации по собственному желанию.

Почему казахстанцы остаются незастрахованными

Во-первых, причина может скрываться в обычной ошибке. Бывают случаи, когда бухгалтеры компаний пропускают оплату взносов за сотрудников – даже одного недостающего месяца в году достаточно для того, чтобы наемный работник потерял статус в системе ОСМС.

Бывает и такое, что взносы платятся вовремя, а статус теряется. Такое может произойти, если до трудоустройства человек некоторое время был без работы. В это время он, естественно, самостоятельно не платил взносы, а после трудоустройства система все равно видит этот пробел. Чтобы получить медуслугу, придется закрыть этот долг самостоятельно.

Чтобы не попасть в такие ситуации, казахстанцам следует регулярно проверять наличие отчислений в системе ОСМС. Это можно сделать на портале "Электронного правительства" или в приложении eGov Mobile через услугу "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе ОСМС".

Женщина пьет лекарства
Лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во-вторых, причина может скрываться в договоре гражданско-правового характера (ГПХ). Дело в том, что многие казахстанцы работают именно по нему, но забывают, что работодатель обязан производить за них отчисления только в период действия договора.

В остальное время гражданам придется платить взносы самостоятельно. Если этого не сделать, статус в системе ОСМС будет потерян.

В-третьих, потеря страховки может произойти из-за наличия статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Многие граждане ошибочно думают, что если не имеют дохода, то они могут не платить взносы на ОСМС. Это ошибочное мнение – даже если дохода нет, уплата взносов в ОСМС все равно является обязанностью.

Если ИП вовсе не получает дохода, тогда лучше официально приостановить деятельность. Тогда он освобождается от обязательной уплаты взносов на ОСМС в свою пользу. К слову, в некоторых случаях предпринимателям придется платить в систему медстрахования дважды, о них мы подробно рассказывали здесь.

В целом же казахстанцам важно помнить, что большинство медицинских услуг доступны бесплатно только для застрахованных в системе граждан. Исключением являются отдельные категории населения, за которые взносы платит государство.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2149852-pochemu-nekotorye-kazahstancy-ne-zastrahovany-v-sisteme-osms/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie