Почему некоторые казахстанцы не застрахованы в системе ОСМС

Некоторые казахстанцы теряют статус в системе ОСМС, даже работая официально. Еще чаще такое случается с работающими по договору ГПХ или индивидуальными предпринимателями. О причинах читайте на NUR.KZ.

В Казахстане можно получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, но он полагается только нуждающимся, а список услуг сильно ограничен.

Чтобы иметь право на большинство других медуслуг, нужно быть участником системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и платить соответствующие взносы. Впрочем, далеко не все казахстанцы участвуют в этой системе.

Например, как рассказали в алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования, только в Алматы насчитывается порядка 273 тыс. жителей, которые не являются участниками системы ОСМС. Причем не все из них оказались в такой ситуации по собственному желанию.

Почему казахстанцы остаются незастрахованными

Во-первых, причина может скрываться в обычной ошибке. Бывают случаи, когда бухгалтеры компаний пропускают оплату взносов за сотрудников – даже одного недостающего месяца в году достаточно для того, чтобы наемный работник потерял статус в системе ОСМС.

Бывает и такое, что взносы платятся вовремя, а статус теряется. Такое может произойти, если до трудоустройства человек некоторое время был без работы. В это время он, естественно, самостоятельно не платил взносы, а после трудоустройства система все равно видит этот пробел. Чтобы получить медуслугу, придется закрыть этот долг самостоятельно.

Чтобы не попасть в такие ситуации, казахстанцам следует регулярно проверять наличие отчислений в системе ОСМС. Это можно сделать на портале "Электронного правительства" или в приложении eGov Mobile через услугу "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе ОСМС".

Лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во-вторых, причина может скрываться в договоре гражданско-правового характера (ГПХ). Дело в том, что многие казахстанцы работают именно по нему, но забывают, что работодатель обязан производить за них отчисления только в период действия договора.

В остальное время гражданам придется платить взносы самостоятельно. Если этого не сделать, статус в системе ОСМС будет потерян.

В-третьих, потеря страховки может произойти из-за наличия статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Многие граждане ошибочно думают, что если не имеют дохода, то они могут не платить взносы на ОСМС. Это ошибочное мнение – даже если дохода нет, уплата взносов в ОСМС все равно является обязанностью.

Если ИП вовсе не получает дохода, тогда лучше официально приостановить деятельность. Тогда он освобождается от обязательной уплаты взносов на ОСМС в свою пользу. К слову, в некоторых случаях предпринимателям придется платить в систему медстрахования дважды, о них мы подробно рассказывали здесь.

В целом же казахстанцам важно помнить, что большинство медицинских услуг доступны бесплатно только для застрахованных в системе граждан. Исключением являются отдельные категории населения, за которые взносы платит государство.