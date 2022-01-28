Какую медпомощь могут оказать незастрахованным казахстанцам

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В Казахстане действует система обязательного медицинского страхования. Тем не менее, незастрахованные граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОМБП). Что входит в перечень медицинских услуг в рамках ГОБМП, узнали журналисты NUR.KZ.

Специалисты Фонда медицинского страхования напомнили, на что могут рассчитывать пациенты, которые не застрахованы в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Многие граждане ошибочно полагают, что без страховки медицинская помощь им не положена.

Однако, если гражданин не застрахован в системе ОСМС, он имеет право на некоторые услуги, предусмотренные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

ГОБМП оплачивается из бюджетных средств и предоставляется:

гражданам Республики Казахстан;

кандасам;

беженцам;

иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство);

на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство); лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Какие виды медпомощи оказываются бесплатно

В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:

1. Услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях. Таким образом, в случае экстренной необходимости помощь пациенту окажут, независимо от того, застрахован он или нет.

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2. Услуги первичной медико-санитарной помощи, в том числе:

диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;

профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);

иммунизация (вакцинация);

формирование и пропаганда здорового образа жизни;

мероприятия по охране репродуктивного здоровья;

наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

3. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:

профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;

диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;

диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

4. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях:

лечение при социально значимых заболеваниях;

услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности (в том числе коронавируса);

лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.

5. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:

при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;

при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;

в плановом порядке.

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6. Медицинская реабилитация:

при лечении основного заболевания;

для больных туберкулезом.

7. Паллиативная медицинская помощь.

8. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи.

9. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях.

10. Направление казахстанцев на лечение за рубеж или привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях.

11. Обеспечение лиц, состоящих на динамическом учете с социально значимыми, хроническими заболеваниями:

лекарственными средствами;

медицинскими изделиями;

специализированными лечебными продуктами;

иммунобиологическими лекарственными препаратами.

На сегодняшний день на лечение 49 заболеваний предусмотрено 347 наименований лекарств и медицинский изделий.

Незастрахованные граждане могут рассчитывать на необходимую бесплатную помощь во всех выше перечисленных случаях.

Граждане часто обращаются с жалобой на врачей, которые отказывают им в оказании помощи, ссылаясь на отсутствие статуса "застрахован". А бывают случаи, когда сами пациенты даже не обращаются в поликлинику, считая, что не смогут получить медуслуги, так как не платят взносы за ОСМС.

Поэтому специалисты фонда рекомендуют изучать свои права и ознакомиться со списком медицинских услуг, предоставляемых независимо от статуса застрахованности.

Напоминаем, что ознакомиться с изменением цен на лекарства и лечебное оборудование можно в ранее опубликованном материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1953526-kakaya-meditsinskaya-pomosch-polagaetsya-nezastrahovannym-kazahstantsam/