Какую медпомощь могут оказать незастрахованным казахстанцам

В Казахстане действует система обязательного медицинского страхования. Тем не менее, незастрахованные граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОМБП). Что входит в перечень медицинских услуг в рамках ГОБМП, узнали журналисты NUR.KZ.
Специалисты Фонда медицинского страхования напомнили, на что могут рассчитывать пациенты, которые не застрахованы в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Многие граждане ошибочно полагают, что без страховки медицинская помощь им не положена.
Однако, если гражданин не застрахован в системе ОСМС, он имеет право на некоторые услуги, предусмотренные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
ГОБМП оплачивается из бюджетных средств и предоставляется:
- гражданам Республики Казахстан;
- кандасам;
- беженцам;
- иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство);
- лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан (и имеющим вид на жительство).
Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
Какие виды медпомощи оказываются бесплатно
В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:
1. Услуги скорой помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации в определенных случаях. Таким образом, в случае экстренной необходимости помощь пациенту окажут, независимо от того, застрахован он или нет.
2. Услуги первичной медико-санитарной помощи, в том числе:
- диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
- профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
- иммунизация (вакцинация);
- формирование и пропаганда здорового образа жизни;
- мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
- наблюдение за беременными и за родильницами в послеродовом периоде;
- санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.
3. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:
- профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
- услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех лиц, независимо от статуса застрахованности;
- диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях;
- диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.
4. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях:
- лечение при социально значимых заболеваниях;
- услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для всех, независимо от статуса застрахованности (в том числе коронавируса);
- лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению.
5. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:
- при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность;
- при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- экстренная помощь людям, независимо от статуса застрахованности, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара;
- в плановом порядке.
- при лечении основного заболевания;
- для больных туберкулезом.
7. Паллиативная медицинская помощь.
8. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи.
9. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях.
10. Направление казахстанцев на лечение за рубеж или привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях.
11. Обеспечение лиц, состоящих на динамическом учете с социально значимыми, хроническими заболеваниями:
- лекарственными средствами;
- медицинскими изделиями;
- специализированными лечебными продуктами;
- иммунобиологическими лекарственными препаратами.
На сегодняшний день на лечение 49 заболеваний предусмотрено 347 наименований лекарств и медицинский изделий.
Незастрахованные граждане могут рассчитывать на необходимую бесплатную помощь во всех выше перечисленных случаях.
Граждане часто обращаются с жалобой на врачей, которые отказывают им в оказании помощи, ссылаясь на отсутствие статуса "застрахован". А бывают случаи, когда сами пациенты даже не обращаются в поликлинику, считая, что не смогут получить медуслуги, так как не платят взносы за ОСМС.
Поэтому специалисты фонда рекомендуют изучать свои права и ознакомиться со списком медицинских услуг, предоставляемых независимо от статуса застрахованности.
Напоминаем, что ознакомиться с изменением цен на лекарства и лечебное оборудование можно в ранее опубликованном материале.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1953526-kakaya-meditsinskaya-pomosch-polagaetsya-nezastrahovannym-kazahstantsam/