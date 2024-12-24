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Сколько казахстанцы будут платить за ОСМС в 2025 году

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Женщина держит в руках монеты тенге и капсулы
Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2025 году максимальная сумма, с которой взимаются взносы на ОСМС, не вырастет, но увеличится размер единого платежа (до 23,8%) и ставка для льготных категорий населения. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Жители страны, чтобы получать бесплатные медуслуги, должны регулярно производить взносы в данную систему. За наемных работников это делают их работодатели, а индивидуальные предприниматели обязаны производить их самостоятельно.

В 2025 году, как сообщает Фонд медицинского страхования, казахстанцев ждут некоторые изменения.

Так, во-первых, вырастет размер единого платежа для предпринимателей. Напомним, он включает в себя все основные отчисления и налоги, в том числе и взносы на ОСМС. В текущем году единый платеж равен 21,5%, но уже в 2025 году вырастет до 23,8% от фонда оплаты труда.

Также вырастет ставка для льготных категорий граждан – с 1,9% до 2% от средней заработной платы в стране, предшествующей двум годам текущего финансового года. Однако переживать казахстанцам не стоит: за льготников государство самостоятельно платит взносы на ОСМС.

Что касается ставок для остальных категорий граждан, то в связи с тем, что в 2025 году минимальная заработная плата (МЗП) останется на уровне 85 тыс. тенге, и взносы на ОСМС останутся неизменными.

То есть с работников, как и в 2024 году, будут удерживать 2% от зарплаты, но не более 17 тыс. тенге, ведь максимально учитываемый доход для исчисления взносов не может превышать 10 МЗП (850 тыс. тенге).

А работодатели за своих наемных работников должны будут платить отчисления в размере 3% от зарплаты, но не более 25,5 тыс. тенге.

Взносы и отчисления на ОСМС в 2025 году
Отчисления работодателей 3% от дохода работника
Взносы работников 2% от дохода
Плательщики единого платежа 23,8% от фонда оплаты труда
Взносы ИП и лиц, занимающихся частной практикой 5% от 1,4 МЗП – 5 950 тенге
Взносы самостоятельных плательщиков 5% от 1 МЗП – 4 250 тенге
Взносы государства 2% от средней зарплаты в 2023 году – 7 285,9 тенге
По данным Фонда медицинского страхования

Напомним, в Казахстане насчитывается 15 льготных категорий граждан, за которых государство самостоятельно уплачивает взносы в систему ОСМС. Туда входят люди с инвалидностью, студенты и некоторые другие категории населения.

Подробнее о том, кому не нужно платить медстраховку, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2204142-skolko-kazahstancy-budut-platit-za-osms-v-2025-godu/

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