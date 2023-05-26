Казахстанцы смогут узнать о бесплатных лекарствах и медуслугах по телефону

Лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

Казахстанцы смогут по телефону узнать, положены ли им бесплатные лекарства и медицинские услуги. На какой номер нужно звонить, рассказали в государственной корпорации "Правительство для граждан".

В некоторых случаях казахстанцы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также по системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) могут рассчитывать на бесплатные медицинские услуги и лекарства.

Однако не всегда у граждан есть достоверная информация о том, что им положено от государства. Для того, чтобы это исправить, с 1 июня 2023 года консультанты "Правительства для граждан" начнут предоставлять информационную помощь казахстанцам, которые столкнулись с подобными вопросами.

Для того, чтобы получить консультацию, гражданину достаточно будет позвонить по телефону 1414. Операторы call-центра дадут ему ответы на все вопросы, которые касаются системы ОСМС, бесплатных медицинских услуг, а также о том, что можно получить в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По этой линии также можно подать жалобу на медицинскую организацию, например, из-за выявленных приписок или других нарушений.

"Теперь наши консультанты смогут помочь гражданам по вопросам ОСМС. Мы ожидаем, что передача функций call-центра Фонда социального медицинского страхования в госкорпорацию позволит уменьшить количество переадресаций и повлияет на увеличение доступности, повышения качества предоставляемой информации", – рассказал о нововведении председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Он также отметил, что уже были проведены все подготовительные мероприятия по приему звонков по линии 1414. Эти звонки бесплатные с мобильного и стационарного телефонов, и их можно совершать круглосуточно.

Помимо консультаций по медицинским услугам, по этому номеру также можно получить помощь с государственными услугами. Кроме того, по номеру 1414 принимают жалобы на обслуживание в ЦОНах и осуществляют прием заявок на обслуживание людей с особыми потребностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2022156-kazahstantsy-smogut-uznat-o-besplatnyh-lekarstvah-i-meduslugah-po-telefonu/