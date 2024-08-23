Сколько казахстанцев, уплачивающих взносы на ОСМС, пользуются бесплатной медициной

Количество казахстанцев, за которых в прошлом году были уплачены взносы на ОСМС, составило 16,4 млн человек. Медпомощь при этом получили 12,5 млн. Кто чаще за ней обращался, узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В 2023 году 16,4 млн казахстанцев (82,4% населения) были охвачены системой ОСМС, но медпомощь получили только 12,5 млн человек.

Больше всего взносов в ОСМС (806 млрд тенге) внесли работающие граждане, но основными потребителями медуслуг стали пенсионеры и дети.

Система ОСМС позволяет застрахованным получать дорогостоящие медуслуги, стоимость которых многократно превышает сумму их взносов, однако пациенты сталкиваются с проблемами доступности и качества обслуживания.

Жители Казахстана могут получить полный объем бесплатной медицинской помощи в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Но, чтобы быть застрахованными в системе ОСМС, за потребителя должны быть уплачены взносы и отчисления.

За наемных работников платежи вносит работодатель, за представителей 15 льготных категорий это делает государство, а не относящиеся к ним незанятые граждане, желающие застраховаться в системе ОСМС, могут платить взносы самостоятельно.

При этом не все, кто платит взносы, пользуются положенными им медицинскими услугами. Это видно из информации Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), который поделился портретом потребителя в системе ОСМС по данным за 2023 год.

Так, в прошлом году охват населения составил 16,4 млн человек, или 82,4% – это количество граждан, за которых в ФСМС поступили взносы и отчисления. А количество потребителей, получивших медицинскую помощь в рамках ОСМС, составило 12,5 млн. Из них:

9,5 млн на 794 млрд тенге – это льготные категории, в частности, пенсионеры и дети;

– это льготные категории, в частности, пенсионеры и дети; 2,6 млн на 180 млрд тенге – это наемные работники, индивидуальные предприниматели (ИП) и трудящиеся по договору гражданско-правового характера (ГПХ);

– это наемные работники, индивидуальные предприниматели (ИП) и трудящиеся по договору гражданско-правового характера (ГПХ); 0,4 млн на 92 млрд тенге – самостоятельные плательщики и плательщики единого совокупного платежа (ЕСП), который был устранен в этом году.

При этом больше всего взносов и отчислений за ОСМС за год уплатили трудящиеся казахстанцы – 806 млрд тенге. За льготные категории государство внесло 392 млрд тенге, а самостоятельные плательщики заплатили за себя 10 млрд тенге.

То есть, как отметили в ФСМС, донорами системы выступает трудоспособное население в возрасте от 30 до 60 лет. Но больше помощи потребляют пенсионеры и дети.

Прием стоматолога. Иллюстративное фото: Santiago Iñiguez/EyeEm/Getty Images

Таким образом, за счет того, что в ФСМС нет накопительных счетов – все деньги идут "в общий котел", а размеры взносов никак не могут повлиять на объем оказанной медпомощи. В фонде также привели примеры, описывающие эту систему.

Например, работающей женщине, которая в прошлом году внесла отчисления и взносы на сумму 33 051 тенге, состояла на учете по бесплодию. По медицинским показателям в рамках ОСМС ей было проведено экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и оказаны сопутствующие услуги общей стоимостью 1,4 млн тенге, то есть в 44 раза больше ее платежей.

А в другом примере индивидуальный предприниматель с ишемической болезнью сердца в прошлом году внес в систему 30 710 тенге. В этот же период ему были проведены две операции на сердце и оказана другая медпомощь на общую сумму 1,27 млн тенге, что в 41 раз больше его взносов на ОСМС.

Таким образом, застрахованным в системе ОСМС казахстанцам должны бесплатно оказывать достаточно дорогостоящие услуги, в том числе в частных клиниках, которые являются поставщиками ФСМС. Потребителям со статусом "застрахован" медицинские организации не имеют права отказывать в бесплатной помощи.

При этом систему ОСМС потребители периодически критикуют из-за долгого ожидания приема у специалиста, недобросовестных врачей, которые требуют дополнительную оплату услуг, отказа в медицинском обслуживании и так далее.

Но сами медорганизации заинтересованы в росте количества пациентов, потому что ФСМС финансирует их по факту оказания услуг. Чтобы получить больше денег, некоторые недобросовестные поставщики приписывают фальшивые, то есть неоказанные услуги, за что их потом наказывают.

Поэтому, столкнувшись с вышеописанными нарушениями, в некоторых ситуациях застрахованным в системе ОСМС казахстанцам, возможно, стоит отстоять свое право на бесплатную медицину. А сообщить о нарушении прав или задать дополнительные вопросы можно, позвонив в единый контакт-центр 1414.