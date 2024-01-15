Статус в ОСМС пропадает из-за отпуска: ситуацию хотят исправить в Казахстане

Некоторые казахстанцы сталкиваются с тем, что после длительного отпуска они теряют возможность бесплатно получать медуслуги в рамках ОСМС. Как хотят исправить эту проблему, узнали журналисты NUR.KZ.

Чтобы работник не терял свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), его работодатель обязан ежемесячно производить взносы и отчисления на ОСМС. Если в платежах будут перерывы, статус "застрахован" пропадет.

Однако, как рассказали в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), сейчас в системе присутствуют недоработки, которые лишают статуса даже работающих граждан. Например, такое происходит во время длительных отпусков.

"Если оплачиваемый трудовой отпуск работника длится более одного месяца, при начислении его дохода платеж за медстраховку следует распределить по каждому месяцу отпуска – так, чтобы не было пробелов в обязательных ежемесячных перечислениях и, соответственно, работник сохранил за собой статус застрахованного", – объясняют механизм представители ФСМС.

Тем не менее в некоторых отраслях экономики складываются ситуации, когда такой платеж не делят по месяцам, из-за чего ушедший в отпуск работник при обращении за медуслугой обнаруживает, что потерял статус застрахованного.

Проблема носит системный характер, так как отсутствие в каком-либо месяце социальных отчислений и пенсионных взносов также может повлиять на размеры выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

При этом часто в таком положении оказываются учителя, работники горнодобывающих предприятий и трудящиеся вахтовым методом.

Фонендоскоп и калькулятор. Иллюстративное фото: Rapeepong Puttakumwong/Getty Images

Чтобы исправить эту системную проблему, фонд инициировал внесение поправок в правила перечисления взносов и отчислений в систему ОСМС, добавив следующую строчку:

"При начислении (исчислении) дохода на период оплачиваемого трудового отпуска отчисления и взносы перечисляются раздельно по периодам, исчисленным пропорционально количеству дней отпуска".

Благодаря этому уточнению ситуации, когда казахстанцы после длительного отпуска внезапно теряли медицинскую страховку, исчезнут. Однако пока предложение ФСМС принято не было – оно находится на рассмотрении в уполномоченных центральных госорганах.

Напомним, за счет взносов и отчислений в систему ОСМС казахстанцы могут получать многие медицинские услуги бесплатно. Это также касается дорогостоящих операций, которые могут быть недоступны некоторым гражданам. Ранее мы рассказывали об услугах в рамках системы, которые получили казахстанские мамы.