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Чьи взносы на ОСМС увеличатся в 2025 году в Казахстане

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Женщина пьет лекарства
Лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Взносы на обязательное социальное медицинское страхование в Казахстане в этом году вырастут только для государства. Сколько будут платить работники и работодатели, узнали журналисты NUR.KZ.

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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане в 2025 году увеличатся только государственные взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) - с 1,9% до 2% от средней зарплаты двухлетней давности.
  • Ставки взносов для работников (2%), работодателей (3%), индивидуальных предпринимателей (5 950 тенге) и самостоятельных плательщиков (4 250 тенге в месяц) останутся без изменений.
  • В стране действует 15 льготных категорий граждан, за которых взносы на ОСМС платит государство, включая детей, пенсионеров и лиц с инвалидностью.

В Казахстане действует система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В рамках нее можно бесплатно получать дорогостоящие медуслуги. Но они доступны только застрахованным гражданам, за которых уплачивались взносы.

При этом в стране есть несколько категорий плательщиков. Больше всего из них в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) поступает за трудящихся казахстанцев.

Наемные работники

В частности, взносы на ОСМС с 2020 года удерживаются из заработных плат казахстанцев. Согласно закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", в первый год их размер составлял 1% от оклада, а с 2021 года – 2%.

Дальнейшее увеличение ставки взносов работников, в том числе трудящихся по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), в Казахстане пока не предусмотрено.

Максимальная сумма, с которой уплачиваются взносы, равна 10 минимальным заработным платам (МЗП), установленным на текущий год. В этом году ничего не поменялось – МЗП по-прежнему равна 85 000 тенге.

Таким образом, предельный объект исчисления взносов на ОСМС, даже если работник трудится в нескольких компаниях, в 2025 году будет равен 850 000 тенге.

Работодатели

Помимо работников, за них же с 2017 года в ФСМС платят работодатели. Их отчисления изначально были равны 1% от зарплаты сотрудника. В последующие годы ставка увеличивалась, пока в 2022 году не достигла своего предела – 3%.

То есть и в 2025 году отчисления работодателей будут равны 3% от объекта их исчисления. Его предельный размер в этом случае также составляет 10 МЗП, но действует этот предел для каждой компании в отдельности.

Индивидуальные предприниматели

Ничего не поменялось также для индивидуальных предпринимателей (ИП) и лиц, занимающихся частной практикой. Размеры их взносов на ОСМС не зависят от доходов и равны 5% от 1,4 минимальной заработной платы.

В 2025 году, как и в 2024, этот платеж составит 5 950 тенге. Такую сумму ИП должны платить за себя. А за работников – взносы и отчисления в размере 2% и 3% от их доходов соответственно.

Мужчина считает стоимость медицинских услуг
Расчет взносов на ОСМС. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Государство

При этом есть казахстанцы, за которых взносы на ОСМС уплачиваются из государственного бюджета. Их 15 льготных категорий, в том числе дети, учащиеся очной формы обучения, пенсионеры, лица с инвалидностью, награжденные многодетные матери.

При этом некоторым из них не нужно платить за ОСМС, даже официально работая. О своем льготном статусе нужно предупредить работодателя, чтобы тот не удерживал взносы и сам не уплачивал отчисления.

Взносы государства на ОСМС в 2025 году между тем выросли с 1,9% до 2% от средней зарплаты, которая была зафиксирована в стране двумя годами ранее.

Самостоятельные плательщики

Если казахстанец не работает и не входит в льготные категории, чтобы пользоваться медицинскими услугами в системе ОСМС, он может уплачивать взносы самостоятельно в размере 5% от МЗП, что, как и в прошлом году, равно 4 250 тенге.

Чтобы получить или вернуть статус "застрахован", у самостоятельных плательщиков есть выбор: закрыть долги за прошедшие 12 месяцев и уплачивать взносы далее или заплатить за год вперед. Второй вариант в некоторых случаях помогает хорошо сэкономить.

То есть оплата взносов на ОСМС за ближайший год незанятым гражданам, не входящим в льготные категории, как и в 2024 году, обойдется в 51 000 тенге.

Таким образом, размеры взносов на обязательное социальное медицинское страхование в 2025 году не изменились в Казахстане. Выросли только государственные платежи за льготников.

Также напомним, что в Казахстане хотели ввести новую льготную категорию, за которую взносы на ОСМС также будут покрываться из бюджета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2205453-chi-vznosy-na-osms-uvelichatsya-v-2025-godu-v-kazahstane/

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