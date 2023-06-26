Кого обяжут платить пенсионные взносы с 1 июля в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные взносы, как правило, за работников платят их работодатели. Как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде, с 1 июля некоторые категории граждан должны будут делать это самостоятельно.

Как известно, пенсионная система Казахстана является многоуровневой. Она состоит из базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионной фонда (ЕНПФ).

Выплаты из ЕНПФ положены только тем гражданам, у которых есть накопления на индивидуальном пенсионном счете. Как правило, они формируются за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

По текущим правилам, казахстанские работодатели должны уплачивать пенсионные взносы в размере 10% от заработной платы своих работников. При этом взносы вычитаются из зарплаты работника.

Сейчас это касается как тех, кто работает по трудовому договору, так и оказывающих услуги по договору гражданско-правового характера (ГПХ), заключенному с юридическим лицом.

Однако на данный момент обязательные пенсионные взносы могут не платит те жители Казахстана, которые оказывают свои услуги по договору ГПХ другим физическим лицам, не занимающимся предпринимательской деятельностью.

Это же касается представителей международных организаций, а также дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, которые постоянно проживают на территории Казахстана.

Однако вскоре все изменится. Как сообщают в ЕНПФ, с 1 июля 2023 года данные категории лиц должны будут уплачивать обязательные пенсионные взносы.

Оплата ОПВ будет осуществляться в банках второго уровня через государственную корпорацию, которая, в свою очередь, перечислит их в ЕНПФ на счета своих владельцев.

Другими словами, граждане, оказывающие услуги по договорам ГПХ, и работники дипломатических и консульских учреждений и международных организаций станут полноценными участниками пенсионной системы и вкладчиками ЕНПФ.

Таким образом увеличивается охват населения накопительной пенсионной системой для обеспечения адекватными выплатами в будущем.

Напомним, это не единственное изменение, которое ждет казахстанцев с 1 июля 2023 года. Ранее мы подробно рассказывали о новшествах, которые затронут пенсионную систему Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2026333-kogo-obyazhut-platit-pensionnye-vznosy-s-1-iyulya-v-kazahstane/