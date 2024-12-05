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На сколько вырастут МРП, прожиточный минимум и привязанные к ним выплаты в Казахстане

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Мужчина кладет в кошелек купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Месячный расчетный показатель и прожиточный минимум в Казахстане увеличатся на 6,5%, до 3 932 тенге и 46 228 тенге соответственно. Как изменятся привязанные к ним выплаты, узнали журналисты NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы". Он был официально опубликован в газете "Казахстанская правда".

Помимо республиканского бюджета, законом устанавливаются новые размеры расчетных показателей.

На сколько вырастут МРП и ПМ

В частности, в 9 статье закона указано, что минимальная заработная плата (МЗП) в 2025 году останется на прежнем уровне – 85 000 тенге. А вот месячный расчетный показатель (МРП) по сравнению с действующим в 2024 году вырастет на 6,5% – с 3 692 до 3 932 тенге.

На столько же увеличится прожиточный минимум (ПМ) для исчисления размеров базовых социальных выплат – с 43 407 до 46 228 тенге.

То есть вместе с ПМ и МРП вырастут и все пособия, размер которых исчисляется в этих расчетных показателях: по инвалидности, потере кормильца, семьям с детьми, на погребение и так далее.

Увеличение месячного расчетного показателя в том числе повлияет на размеры штрафов и государственных пошлин, которые также вырастут на 6,5%.

Расчетные показатели на 2025 год (тенге)
Месячный расчетный показатель 3 932
Прожиточный минимум 46 228
Минимальная солидарная пенсия 62 771
Минимальная базовая пенсия 32 360
Минимальная зарплата 85 000
Согласно Закону РК "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы"

На сколько вырастут пенсионные выплаты

Вместе с прожиточным минимум вырастет и минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге против действующих 28 215 тенге.

Здесь рост составил почти 14,7% в связи с увеличением не только ПМ, но и доли минимальной базовой пенсии от него – в 2024 году она составляет 65%, а с 2025 года будет равна 70%.

Законом также был установлен минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту – 62 771 тенге. Он вырастет на 8,5%, с 57 853 тенге.

Отметим, что эту выплату, которую также называют солидарной пенсией, в полном объеме могут получать только граждане с полным трудовым стажем до 1998 года, который составляет 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин. То есть минимальный размер пенсии также уменьшается соответственно стажу.

На 8,5% в новом году между тем также будут увеличены все пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет.

Таким образом, с 2025 года вырастут расчетные показатели, привязанные к ним выплаты и платежи, а также пенсии казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2180103-na-skolko-vyrastut-mrp-prozhitochnyy-minimum-i-privyazannye-k-nim-vyplaty-v-kazahstane/

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