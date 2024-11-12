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Кто может не платить взносы на ОСМС, официально работая в Казахстане

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Мужчина считает стоимость медицинских услуг
Расчет. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

За некоторых граждан государство самостоятельно платит взносы на ОСМС, даже если они официально работают. Это касается, например, студентов. Кто еще считается льготником, читайте в материале NUR.KZ

Чтобы бесплатно получать медуслуги, казахстанцы должны платить взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). При этом существуют определенные категории граждан, которым это делать не нужно – взносы за них уплачивает государство.

Как отметили в Фонде социального медицинского страхования, к такой льготной категории в том числе относятся студенты очной формы обучения. Сейчас в стране насчитывается более 585 тыс. учащихся, которые имеют статус "застрахован" в системе ОСМС за счет взносов от государства.

Это значит, что даже если студент совмещает учебу и работу, работодателю за него не нужно платить взносы и отчисления на ОСМС. Обязательная медстраховка у студента будет действовать на весь период обучения, а льготная категория сохранится, даже если учащийся станет индивидуальным предпринимателем.

Примечательно, что это касается не только учащихся отечественных колледжей и вузов, но и тех, кто обучается за границей. Правда, чтобы получить льготный статус, им нужно воспользоваться госуслугой на портале Электронного правительства "Регистрация студентов, обучающихся за рубежом", чтобы его взяли на учет.

Иностранцы, обучающиеся в Казахстане, к слову, тоже могут быть застрахованы в системе ОСМС, но если у них есть разрешение на постоянное проживание в стране.

Женщина держит в руках монету тенге и капсулу
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, в любой системе случаются ошибки. Если выяснится, что студент не имеет статуса "застрахован", ему нужно обратиться в свое учебное заведение и проверить наличие своих данных в Единой программе высшего образования.

Пока проблема решается, студент может получить временный статус на один месяц. Для этого ему нужно подать заявление через мобильное приложение Qoldau 24/7 на присвоение статуса, приложив справку с места обучения.

Стоит отметить, что даже если взносы на ОСМС за студента уплатили по ошибке, деньги в итоге можно вернуть. Для этого работодателю необходимо написать заявление в госкорпорацию "Правительство для граждан" и приложить заявление о согласии работника на возврат платежей.

Важно учесть, что студенты-очники – лишь одна из 15 льготных категорий граждан, которым не нужно платить взносы в систему ОСМС. Льготный статус, даже официально работая, также имеют пенсионеры, несовершеннолетние, лица с инвалидностью и награжденные многодетные матери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2186297-kto-mozhet-ne-platit-vznosy-na-osms-oficialno-rabotaya-v-kazahstane/

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