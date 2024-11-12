Какие дорогие медуслуги казахстанцы бесплатно получили по ОСМС

За 9 месяцев 2024 года только алматинцы бесплатно получили медуслуги на 18,1 млрд тенге. Самую дорогую услугу предоставили пациенту с печеночной недостаточностью. Подробности читайте на NUR.KZ.

Как известно, чтобы получать лечение бесплатно, казахстанцы должны платить взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Застрахованные граждане могут не только записываться на плановые проверки у врачей, но и получать редкие и дорогостоящие услуги, вроде процедуры ЭКО.

Между тем, как сообщили в алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), за 9 месяцев 2024 года только в Алматы через ОСМС жители получили 1 156 видов консультативно-диагностических услуг на 18,1 млрд тенге.

Алматинцы активно обращались к узким специалистам: акушерам-гинекологам, офтальмологам, невропатологам, хирургам, оториноларингологам и эндокринологам.

Также в пакете ОСМС у горожан спросом пользовались разные анализы, в том числе и цитологическое исследование мазка из шейки матки. Самым дорогим анализом в 2024 году между тем стал тест, который способен выявить сахарный диабет еще до появления первых признаков заболевания. Он стоит порядка 108 тыс. тенге.

Среди компьютерной диагностики дорогой считается компьютерная томография (КТ). Разовая диагностика обходится фонду в 87 тыс. тенге. В целом в Алматы были оказаны 35 тыс. услуги КТ на общую сумму в 594,8 млн тенге и более 48 тыс. услуг магнитно-резонансной томографии (МРТ) на 686,8 млн тенге.

Что касается самой дорогостоящей медуслуги, которую предоставили в Алматы, то ей стал альбуминовый диализ для пациента с печеночной недостаточностью. Обошлась она в 2,1 млн тенге.

Таким образом, хоть у системы ОСМС и существует ряд проблем, из-за которых возникают сомнения в ее эффективности, на деле некоторые граждане Казахстана через нее бесплатно получают дорогие услуги.

Напомним, ранее также поднимался вопрос о создании новой льготной категории для обязательной медстраховки, которая охватит некоторых граждан с невысокими доходами.