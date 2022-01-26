Есть ли альтернатива для вкладов в иностранной валюте в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Удельный вес депозитов в иностранной валюте к общему объему розничных вкладов, размещенных в банках Казахстана, значительно сократился. Какой способ сбережений наиболее популярен среди казахстанцев, и какие плюсы есть у накопительного страхования, читайте в материале NUR.KZ.

Объем депозитов в иностранной валюте за последний год практически не изменился, и на конец ноября 2021 года в переводе на тенге составил 3,99 триллиона.

Но, как сообщают специалисты мониторингового агентства Ranking.kz, инвалютные вклады теряют свою привлекательность. Их что их удельный вес от общего объема розничных срочных вкладов сократился с 43,65% до 37,67%. С ноября с 2006 года это самый низкий показатель.

Следует отметить, что еще пять лет назад доля депозитов в иностранной валюте составляла 67,85% от общего объема срочных вкладов банков второго уровня страны. С тех пор она планомерно снижается.

Инфографика: ranking.kz

Какой был средний курс доллара в 2021 году

Рост объема срочных вкладов (включая условные) в иностранной валюте в 2021 году уступал росту официального обменного курса доллара США к тенге.

За январь-ноябрь 2021 года средний курс доллара США составил 425,16 тенге. В сравнении с таким же периодом 2020 года, когда он был на уровне 412,25 тенге, средний курс увеличился на 3,13%.

Инфографика: ranking.kz

Самый распространенный способ сбережений среди казахстанцев

В условиях нестабильности национальной валюты и роста инфляции сохранность сбережений и накоплений становится приоритетной. Наиболее распространенными финансовыми инструментами для этих целей среди населения являются банковские вклады.

Но так сложилось, что депозиты считаются защитой от инфляции, а не увеличением капитала. Например, средняя ставка вознаграждения по вкладам в тенге по итогам ноября 2021 года составила 8,4% при инфляции в 8,7%.

Напомним, что ставки по сберегательным и несрочным депозитам недавно были увеличены.

Но на рынке Казахстана появились и другие финансовые инструменты, которые позволяют преумножить денежные средства. Одним из них является накопительное страхование.

Большинство компаний по страхованию жизни в рамках такой страховки, используемой в качестве альтернативы банковским депозитам, предлагает увеличить сбережения в долларах США.

При накопительном страховании годовая эффективная ставка вознаграждения может доходить до 2,76% в долларах США, к тому же, предусмотрены выплаты по страховому случаю. Тогда как на банковские долларовые депозиты может начисляться максимум 1% в год.

Объем услуг по страхованию жизни увеличивается

Казахстанцы стали чаще прибегать к услугам страхования жизни. Объем собранных премий по добровольному страхованию жизни растет уже шестой год подряд.

За одиннадцать месяцев 2021 года был отмечен рост объема премий почти вдвое по сравнению с таким же периодом 2020 года. Сумма в 158,61 млрд тенге является самой большой за 6 лет непрерывного роста.

Инфографика: ranking.kz

Также следует отметить, что рост объема собранных премий более всего обусловлен увеличением спроса на продукты накопительного страхования. Такой вид страхования предоставляет возможность накапливать средства на долгосрочные цели — образование детей, повышение квалификации, приобретение недвижимости и многое другое.

Напомним, что граждане также стали чаще добровольно страховать свое имущество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1953032-est-li-alternativa-dlya-vkladov-v-inostrannoy-valyute-v-kazahstane/