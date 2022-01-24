В какой банк выгоднее вложить доллары и евро в Казахстане

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На долларовые депозиты в казахстанских банках начисляется не более 1% в год. А по вкладам в европейской валюте еще меньше. Куда выгоднее вложить доллары и евро, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы предпочитают хранить деньги в долларах или евро, несмотря на активную дедолларизацию депозитов в банках страны и большую разницу между процентными ставками, установленными на долларовые и тенговые вклады.

О способах хранения мнения также расходятся. Некоторые хранят иностранную валюту в наличном виде где-то у себя дома или на работе, другие обменивают и сберегают ее на мультивалютных банковских счетах, а третьи – на депозитах, которые могут принести хоть небольшой, но стабильный доход.

А некоторые банки при определенных условиях и вовсе не начисляют проценты на депозиты в долларах и евро, но принимают такие вклады.

С условиями их открытия и обслуживания мы ознакомились на официальных сайтах 14 действующих в Казахстане банков 24 января 2021 года.

Банк Хоум Кредит

На разные виды вкладов в долларах и евро, открытых на один год, здесь начисляется годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) до 1%.

Банк Фридом Финанс Казахстан

Процентная ставка по несрочному и сберегательному вкладам, открытым здесь на срок от года до трех лет, составляет 1%. А на несрочный вклад в евро по итогам таких же сроков будет начислено 0,8%.

Altyn Bank

На долларовые депозиты всех видов и на любой срок начисляется 1%, а в евро – 0,1%. К слову, в европейской валюте можно открыть только несрочный депозит на срок до года.

Bank RBK

Здесь можно открыть мультивалютный, детский и сберегательный депозиты в долларах и евро. При этом на долларовые вклады начисляется ГЭСВ до 1%, а в евро – до 0,1%.

Банк ЦентрКредит

Годовая эффективная ставка вознаграждения по несрочному и сберегательному вкладам в долларах составляет 0,8%, а по несрочному депозиту в евро – 0,1%.

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Банк ВТБ (Казахстан)

В данном банке можно открыть разные виды вкладов в долларах. Годовая эффективная ставка вознаграждения по всем из них будет составлять 1%.

Halyk Bank

Годовая эффективная ставка вознаграждения на все виды депозитов в долларах также достигает 1%.

Kaspi Bank

В данном банке также можно открыть долларовый депозит с эффективной ставкой вознаграждения 1%.

ForteBank

Здесь можно открыть несрочный депозит в долларах. Эффективная процентная ставка при открытии в мобильном приложении банка будет составлять 1%, а в отделении банка – 0,8%.

Альфа-Банк

В данном банке можно открыть несрочный и сберегательный депозиты в долларах. Если открывать вклад в отделении банка, процентная ставка на год составит 0,1%, а в мобильном приложении – 1%. На два года – 0,6% в отделении и 1% в мобильном приложении банка.

Евразийский банк

Максимальные годовые эффективные ставки вознаграждения для долларовых депозитов, открытых здесь на год, составляют 0,8%, на два и три года – 0,1%. А ГЭСВ для вкладов в евро и вовсе равна 0%.

Нурбанк

Несрочный депозит в долларах в данном банке можно открыть на полгода под 0%, на год, два и три – под 0,5%. На один год здесь также можно открыть сберегательный вклад под 0,7% и под 1% для VIP-клиентов. На несрочный депозит в евро, открытый на любой срок, начисляется 0%.

Jusan Bank

По различным видам вкладов в долларах, открытым на год начисляется до 0,5%, на два года – до 0,3%. По всем видам депозитов в евро, открытым на разные сроки, начисляется 0%.

Сбербанк

В долларах здесь можно оформить депозит на 6 и 13 месяцев с процентной ставкой 0,3%, а на два года – 0%. На все депозиты в евро устанавливается ставка 0%.

Таким образом максимальные годовые эффективные ставки по вкладам в долларах и евро составляют до 1%. Соответственно, выгоднее всего вкладывать данные валюты в банки, которые предлагают приближенные к такому показателю проценты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1952643-v-kakoy-bank-vygodnee-vlozhit-dollary-i-evro-v-kazahstane/