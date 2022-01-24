В какой банк выгоднее вложить доллары и евро в Казахстане

На долларовые депозиты в казахстанских банках начисляется не более 1% в год. А по вкладам в европейской валюте еще меньше. Куда выгоднее вложить доллары и евро, узнали журналисты NUR.KZ.
Многие казахстанцы предпочитают хранить деньги в долларах или евро, несмотря на активную дедолларизацию депозитов в банках страны и большую разницу между процентными ставками, установленными на долларовые и тенговые вклады.
О способах хранения мнения также расходятся. Некоторые хранят иностранную валюту в наличном виде где-то у себя дома или на работе, другие обменивают и сберегают ее на мультивалютных банковских счетах, а третьи – на депозитах, которые могут принести хоть небольшой, но стабильный доход.
А некоторые банки при определенных условиях и вовсе не начисляют проценты на депозиты в долларах и евро, но принимают такие вклады.
С условиями их открытия и обслуживания мы ознакомились на официальных сайтах 14 действующих в Казахстане банков 24 января 2021 года.
- Банк Хоум Кредит
На разные виды вкладов в долларах и евро, открытых на один год, здесь начисляется годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) до 1%.
- Банк Фридом Финанс Казахстан
Процентная ставка по несрочному и сберегательному вкладам, открытым здесь на срок от года до трех лет, составляет 1%. А на несрочный вклад в евро по итогам таких же сроков будет начислено 0,8%.
- Altyn Bank
На долларовые депозиты всех видов и на любой срок начисляется 1%, а в евро – 0,1%. К слову, в европейской валюте можно открыть только несрочный депозит на срок до года.
- Bank RBK
Здесь можно открыть мультивалютный, детский и сберегательный депозиты в долларах и евро. При этом на долларовые вклады начисляется ГЭСВ до 1%, а в евро – до 0,1%.
- Банк ЦентрКредит
Годовая эффективная ставка вознаграждения по несрочному и сберегательному вкладам в долларах составляет 0,8%, а по несрочному депозиту в евро – 0,1%.
- Банк ВТБ (Казахстан)
В данном банке можно открыть разные виды вкладов в долларах. Годовая эффективная ставка вознаграждения по всем из них будет составлять 1%.
- Halyk Bank
Годовая эффективная ставка вознаграждения на все виды депозитов в долларах также достигает 1%.
- Kaspi Bank
В данном банке также можно открыть долларовый депозит с эффективной ставкой вознаграждения 1%.
- ForteBank
Здесь можно открыть несрочный депозит в долларах. Эффективная процентная ставка при открытии в мобильном приложении банка будет составлять 1%, а в отделении банка – 0,8%.
- Альфа-Банк
В данном банке можно открыть несрочный и сберегательный депозиты в долларах. Если открывать вклад в отделении банка, процентная ставка на год составит 0,1%, а в мобильном приложении – 1%. На два года – 0,6% в отделении и 1% в мобильном приложении банка.
- Евразийский банк
Максимальные годовые эффективные ставки вознаграждения для долларовых депозитов, открытых здесь на год, составляют 0,8%, на два и три года – 0,1%. А ГЭСВ для вкладов в евро и вовсе равна 0%.
- Нурбанк
Несрочный депозит в долларах в данном банке можно открыть на полгода под 0%, на год, два и три – под 0,5%. На один год здесь также можно открыть сберегательный вклад под 0,7% и под 1% для VIP-клиентов. На несрочный депозит в евро, открытый на любой срок, начисляется 0%.
- Jusan Bank
По различным видам вкладов в долларах, открытым на год начисляется до 0,5%, на два года – до 0,3%. По всем видам депозитов в евро, открытым на разные сроки, начисляется 0%.
- Сбербанк
В долларах здесь можно оформить депозит на 6 и 13 месяцев с процентной ставкой 0,3%, а на два года – 0%. На все депозиты в евро устанавливается ставка 0%.
Таким образом максимальные годовые эффективные ставки по вкладам в долларах и евро составляют до 1%. Соответственно, выгоднее всего вкладывать данные валюты в банки, которые предлагают приближенные к такому показателю проценты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1952643-v-kakoy-bank-vygodnee-vlozhit-dollary-i-evro-v-kazahstane/