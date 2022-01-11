Ставки по сберегательным депозитам увеличены в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На два месяца будут увеличены максимальные ставки по сберегательным депозитам казахстанцев. О действующих процентах и их росте читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов принял решение внепланово повысить максимальные ставки вознаграждения по некоторым видам депозитов физических лиц в национальной валюте.

С 11 января 2022 года максимальные ставки вознаграждения на январь и февраль повышены:

по сберегательным депозитам, открытым на 3 и 6 месяцев без возможности пополнения – с 11,3% до 13,3% , с возможностью пополнения - с 10,8% до 12,8% .

, с возможностью пополнения - с 10,8% до . по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев без возможности пополнения – с 13,9% до 14,9%, с возможностью пополнения - с 12,7% до 13,7%..

Напомним, что сберегательный депозит - это банковский вклад с ограниченным сроком хранения и с самой высокой ставкой вознаграждения. При этом деньги с такого депозита нельзя снимать до конца действия договора.

Сберегательный банковский вклад подходит тем людям, которые готовы вложить свои деньги на длительный срок. Доходы по депозиту зависят от срока вклада и возможности его пополнять.

Если проанализировать актуальные предельные процентные ставки, получается что выгоднее всего положить деньги на депозит на год без возможности пополнения.

По остальным видам депозитов с возможностью пополнения и без таковой максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения пока останутся на уровне, который был утвержден ранее.

Максимальные ставки по депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Отметим, что проценты по вкладам зависят от размера базовой ставки Национального банка РК, которая в октябре 2021 года была повышена до 9,75%, что повлияло на увеличение предельных ставок по некоторым видам вкладов.

При этом банки самостоятельно принимают решение по повышению процентных ставок по депозитам в рамках рекомендуемых. Измененные ставки устанавливаются при открытии новых и продлении уже открытых вкладов и действуют в течение всего установленного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1950333-stavki-po-sberegatelnym-depozitam-uvelicheny-v-kazahstane/