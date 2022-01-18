Количество граждан, страхующих свое имущество, растет в Казахстане

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Количество казахстанцев, добровольно страхующих свое имущество, растет. И, как показали недавно произошедшие события, делают они это не зря. На сколько вырос объем страховых премий, и через какие компании чаще страхуются граждане страны, читайте в материале NUR.KZ.

По информации специалистов мониторингового агентства Ranking.kz, объем премий по добровольному страхованию имущества за январь-ноябрь 2021 года вырос на 24,3% по сравнению в 2020 годом. В денежном выражении он составил 128 млрд тенге.

Напомним, что страховая премия - это сумма, которую клиент вносит за услуги по страхованию своего имущества. А для страховщика это его вознаграждение, которое закреплено договором страхования.

При этом отметим, что добровольное страхование имущества стабильно набирает популярность вот уже три года подряд:

в 2019 году объем премий вырос на 17,9% ,

, в 2020 году - на 25,5% ,

, в 2021 году - на 24,3%.

Инфографика: Ranking.kz

Как распределились поступления по страховым компаниям

Более половины от всего объема премий по добровольному страхованию имущества (67,5 млрд тенге) было получено страховой компаний «Евразия». По сравнению с таким же периодом 2020 года поступления увеличились на 16,6%.

Значительный рост желающих застраховать свое имущество клиентов также был отмечен в страховой компании «Халык». Сумма страховых премий здесь составила 36,6 млрд тенге, что в годовом выражении на 39,5% больше.

В страховой компания «Казахмыс» годовой прирост премий по добровольному страхованию имущества составил 24%. В денежном выражении объем взносов достиг 5,5 млрд тенге.

Инфографика: Ranking.kz

Сколько страховых выплат было осуществлено

Общая сумма выплат по добровольному страхованию имущества за январь-ноябрь 2021 года в свою очередь составила 13,1 млрд тенге.

За последние шесть лет это не самый большой объем выплат, но после значительного сокращения он за год увеличился на 6,8%.

Отметим, что рекордная за этот период сумма, 68,9 млрд тенге, по добровольному страхованию имущества была выплачена в 2019 году, но в 2020 году она сократилась в 5,6 раза до 12,3 млрд тенге.

Инфографика: Ranking.kz

В связи с беспорядками, произошедшими в январе 2022 года, страхование имущества становится более чем актуальным. Ущерб на 13 января текущего года составил 93,7 млрд тенге (93 млрд тенге только в Алматы).

Изначально предварительный ущерб оценивался в 103,7 млрд тенге, но некоторые предприниматели вышли из реестра пострадавшего бизнеса и сами начали восстановительные работы, тем самым оценочная сумма уменьшилась.

Всего в 10 регионах страны был выявлен 1 731 субъект пострадавшего бизнеса, расположенный в 2 023 объектах. Из них в Алматы - 1591 субъект, расположенный в 1869 объектах.

Для пострадавших предпринимателей, которые застраховали свое имущество, в Национальной палате предпринимателей была разработана инструкция последовательных действий.

Инфографика: Ranking.kz

Напомним, что также были даны общие инструкции для пострадавших предпринимателей в целях содействия следственно-оперативным группам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1951654-kolichestvo-grazhdan-strahuyuschih-svoe-imuschestvo-rastet-v-kazahstane/