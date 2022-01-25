Процентные ставки по несрочным депозитам увеличены в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вслед за увеличением базовой ставки в Казахстане были увеличены и максимальные проценты по несрочным депозитам. Ранее увеличение коснулось ставок по сберегательным депозитам. Сколько процентов теперь можно получить по несрочному вкладу, читайте в материале NUR.KZ.

Ввиду того, что на днях Нацбанк страны повысил базовую ставку до 10,25%, Казахстанский фонд гарантирования депозитов повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным вкладам в тенге на январь и февраль 2022 года.

Данные изменения начнут действовать с 25 января 2022 года. Поэтому с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам.

Таким образом, ставка по несрочным депозитам выросла с 9,5% до 9,8%. Напомним, что это один из самых удобных и распространенных среди казахстанцев вкладов, который можно без ограничений и потери вознаграждения пополнять и снимать с него средства.

Также ранее были повышены максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 3, 6 и 12 месяцев. Такие вклады предполагают самые высокие проценты.

Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Отметим, что новые процентные ставки, при условии, что их увеличат казахстанские банки, будут установлены на новые или продленные в этот период депозиты. На действующих банковских вкладах это никак не должно отразиться, потому что ставка обычно обновляется при пролонгации договора.

Напомним, что ранее было повышено и максимальное гарантийное возмещение по депозитам на случай лишения банка лицензии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1952842-protsentnye-stavki-po-nesrochnym-depozitam-uvelicheny-v-kazahstane/