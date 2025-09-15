Остался последний день, чтобы сдать декларацию о доходах в Казахстане

15 сентября в Казахстане завершается прием деклараций о доходах. Те, кто еще не успел их сдать, должны сделать это до конца дня. О том, как правильно подавать отчетности, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане официально завершается прием двух деклараций – 15 сентября является последним днем, когда граждане могут подать налоговую отчетность. Поэтому тем, кто по какой-то причине еще не успел это сделать, важно не допустить никаких ошибок.

Кто должен сдать декларацию

Речь идет о следующих декларациях:

"входная" декларация об активах и обязательствах по форме 250;

декларация о доходах и имуществе по форме 270.

Первую должны сдать те, кто раньше ее не подавал, но по состоянию на 31 декабря 2024 года занимался частной практикой, владел криптовалютой и другими цифровыми активами или имел имущество за рубежом.

Вторую декларацию подают те, кто должен это сделать по закону о противодействии коррупции, а также:

крупные участники банков, страховых и управляющих инвестиционным портфелем;

руководители и учредители юрлиц, владеющие более 10% акций, и их супруги;

лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты и прочие);

те, кто подал заявление на налоговые вычеты работодателю;

лица, получившие доход, за который нужно платить налог самостоятельно (например, сдача жилья в аренду);

те, у кого на конец года на счетах в иностранных банках была сумма больше 1 000 месячных расчетных показателей (МРП);

те, у кого есть имущество, зарегистрированное за границей;

владельцы цифровых активов;

лица, купившие имущество дороже 20 000 МРП – от недвижимости до акций и золота.

При этом важно отметить, что декларацию о доходах и имуществе по форме 270 также должны подать клиенты одного отечественного банка, если они получали от него кэшбэк в прошлом году – сделать это можно прямо в мобильном приложении банка в несколько "кликов".

Также следует учесть, что некоторые граждане могут одновременно подпадать под требования обеих деклараций, если на счете в иностранном банке хранится более 1 000 МРП, есть имущество за границей или цифровые активы.

В таких ситуациях следует действовать просто: раз "входная" декларация по форме 250 еще не подавалась, то следует сдать сначала ее, а вторую нужно будет подать только через год, если сохранятся условия для ее подачи – сразу две налоговые отчетности сдавать не нужно.

При этом могут быть ситуации, когда гражданин подпадает под разные условия и ему нужно сдать обе декларации. Например, если у декларанта на 31 декабря 2024 года было имущество за рубежом, он сдает 250 форму об активах и обязательствах. А если в 2024 он еще получил доход, облагаемый налогом самостоятельно, то и 270 форму о доходах и имуществе.

Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что нужно знать

Декларация об активах и обязательствах по форме 250 состоит из восьми страниц. Но это не значит, что их все нужно заполнять – если на странице просят заполнить информацию об активах, которых у гражданина нет, то просто нужно оставить ее пустой. С пошаговой инструкцией можете ознакомиться в нашей статье.

Аналогичный механизм работает и с декларацией о доходах и имуществе по форме 270. Указывать нужно только то, что действительно было в 2024 году.

Важно: при сдаче декларации 270 необходимо не просто предоставить отчет, но и уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% от полученной прибыли до 25 сентября. Это требование не касается купленных отечественных акций.

Таким образом, казахстанцам следует уже сегодня выполнить свои обязательства и подать ту налоговую отчетность, которая требуется. Остальным же гражданам переживать не стоит – всеобщее декларирование было отменено, а это значит, что большая часть казахстанцев освобождена от ежегодной сдачи отчетностей.

