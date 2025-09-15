Остался последний день, чтобы сдать декларацию о доходах в Казахстане
15 сентября в Казахстане завершается прием деклараций о доходах. Те, кто еще не успел их сдать, должны сделать это до конца дня. О том, как правильно подавать отчетности, читайте в материале NUR.KZ.
В Казахстане официально завершается прием двух деклараций – 15 сентября является последним днем, когда граждане могут подать налоговую отчетность. Поэтому тем, кто по какой-то причине еще не успел это сделать, важно не допустить никаких ошибок.
Кто должен сдать декларацию
Речь идет о следующих декларациях:
- "входная" декларация об активах и обязательствах по форме 250;
- декларация о доходах и имуществе по форме 270.
Первую должны сдать те, кто раньше ее не подавал, но по состоянию на 31 декабря 2024 года занимался частной практикой, владел криптовалютой и другими цифровыми активами или имел имущество за рубежом.
Вторую декларацию подают те, кто должен это сделать по закону о противодействии коррупции, а также:
- крупные участники банков, страховых и управляющих инвестиционным портфелем;
- руководители и учредители юрлиц, владеющие более 10% акций, и их супруги;
- лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты и прочие);
- те, кто подал заявление на налоговые вычеты работодателю;
- лица, получившие доход, за который нужно платить налог самостоятельно (например, сдача жилья в аренду);
- те, у кого на конец года на счетах в иностранных банках была сумма больше 1 000 месячных расчетных показателей (МРП);
- те, у кого есть имущество, зарегистрированное за границей;
- владельцы цифровых активов;
- лица, купившие имущество дороже 20 000 МРП – от недвижимости до акций и золота.
При этом важно отметить, что декларацию о доходах и имуществе по форме 270 также должны подать клиенты одного отечественного банка, если они получали от него кэшбэк в прошлом году – сделать это можно прямо в мобильном приложении банка в несколько "кликов".
Также следует учесть, что некоторые граждане могут одновременно подпадать под требования обеих деклараций, если на счете в иностранном банке хранится более 1 000 МРП, есть имущество за границей или цифровые активы.
В таких ситуациях следует действовать просто: раз "входная" декларация по форме 250 еще не подавалась, то следует сдать сначала ее, а вторую нужно будет подать только через год, если сохранятся условия для ее подачи – сразу две налоговые отчетности сдавать не нужно.
При этом могут быть ситуации, когда гражданин подпадает под разные условия и ему нужно сдать обе декларации. Например, если у декларанта на 31 декабря 2024 года было имущество за рубежом, он сдает 250 форму об активах и обязательствах. А если в 2024 он еще получил доход, облагаемый налогом самостоятельно, то и 270 форму о доходах и имуществе.
Что нужно знать
Декларация об активах и обязательствах по форме 250 состоит из восьми страниц. Но это не значит, что их все нужно заполнять – если на странице просят заполнить информацию об активах, которых у гражданина нет, то просто нужно оставить ее пустой. С пошаговой инструкцией можете ознакомиться в нашей статье.
Аналогичный механизм работает и с декларацией о доходах и имуществе по форме 270. Указывать нужно только то, что действительно было в 2024 году.
Важно: при сдаче декларации 270 необходимо не просто предоставить отчет, но и уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% от полученной прибыли до 25 сентября. Это требование не касается купленных отечественных акций.
Таким образом, казахстанцам следует уже сегодня выполнить свои обязательства и подать ту налоговую отчетность, которая требуется. Остальным же гражданам переживать не стоит – всеобщее декларирование было отменено, а это значит, что большая часть казахстанцев освобождена от ежегодной сдачи отчетностей.
Напомним, в прошлом году некоторые казахстанцы, которые не подали декларации, столкнулись с санкциями со стороны государства.
Также ранее сообщалось, что налоговая будет штрафовать без предупреждения некоторых казахстанцев со счетами за границей.
При этом напомним, что налоговики планируют проверять деньги на банковских счетах казахстанцев.
Недавно также стало известно, что сдать декларацию и уплатить налог со стипендии придется некоторым казахстанским студентам.
