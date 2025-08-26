Проверять деньги на банковских счетах казахстанцев хотят налоговики
В Казахстане хотят дать органам госдоходов доступ к банковским счетам казахстанцев. Они смогут узнать остаток средств и их движение. О том, кого это может коснуться, читайте в материале NUR.KZ.
Министерство финансов РК разработало проект приказа, согласно которому планируется обязать банки предоставлять некоторые сведения о своих клиентах.
Если приказ вступит в силу, то банки обязаны будут передавать органам государственных доходов данные:
- о наличии счетов и их номерах;
- об остатках и движении денежных средств;
- о кредитах;
- об остатках и движении средств у тех, кто приобрел имущество стоимостью выше 20 000 месячных расчетных показателей (от 78 640 000 тенге в 2025 году).
Эта норма должна коснуться тех, кто должен сдавать декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) и о доходах и имуществе (форма 270.00). Ранее мы подробно рассказывали о том, кому нужно сдать налоговую отчетность в 2025 году.
Ожидается, что новые правила должны упростить проверки доходов и имущества граждан, обеспечить справедливое налогообложение, увеличить поступления в бюджет и сократить теневую экономику.
Сейчас проект приказа находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 9 сентября 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, нужно ли сдавать декларацию, если купил казахстанские акции.
Также недавно стало известно, что налоговая будет штрафовать без предупреждения некоторых казахстанцев со счетами за границей.
В связи с этим в отчетности важно указывать все имущество, которое нужно декларировать. О том, что делать, если забыл указать какие-то активы, мы рассказывали здесь.
