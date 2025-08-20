Купил акцию на KASE: нужно ли теперь подавать декларацию в Казахстане

Покупка акций не всегда автоматически обязывает подавать декларацию. Но казахстанцам придется отчитываться за ценные бумаги, если есть имущество за рубежом. Как это работает, узнали журналисты NUR.KZ.

Как известно, большинство казахстанцев были освобождены от обязанности ежегодно подавать декларации.

Более того, как объяснили в Департаменте государственных доходов Алматы, даже покупка ценных бумаг на бирже не всегда автоматически обязывает граждан подавать налоговые отчетности, но есть нюансы.

Ранее мы писали, что "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250 в 2025 году должны сдавать только три категории казахстанцев, если они не сдавали ее в предыдущие годы:

лица, занимающиеся частной практикой; граждане и резиденты Казахстана, имеющие цифровые активы, то есть криптовалюты и другие токены; граждане и резиденты Казахстана, которые имеют имущество за рубежом.

Если казахстанцы входят в этот список, в том числе имеют цифровые активы и имущество за рубежом, то им нужно сдавать декларацию по форме 250. И в ней нужно отразить более широкий список различных активов и обязательств, включая наличные деньги, доли в строительстве недвижимости, все ценные бумаги так далее.

То есть, если казахстанец приобрел акцию отечественной компании на Казахстанской фондовой бирже (KASE), то подавать декларацию по форме 250 только из-за этой покупки ему не нужно. Но если у него есть обязанность заполнить декларацию по другим причинам, то акции казахстанских компаний в ней нужно отразить.

А вот если казахстанец приобрел акцию зарубежной компании, которая торгуется на иностранной бирже, то это считается зарубежным имуществом, владельцу которого придется подавать декларацию по форме 250 и отображать все ценные бумаги, которые у него есть, даже те, что принадлежат казахстанским компаниям. Такая обязанность появится даже если у гражданина нет ничего, кроме иностранной акции.

Таким образом, можно подытожить:

казахстанцу нужно сдавать декларацию, если у него есть такое обязательство, то есть если он занимается частной практикой, имеет имущество за рубежом или является владельцем цифровых активов;

Между тем напомним, ранее стало известно, что казахстанцы, которые скроют свое имущество за рубежом, будут получать штрафы без предупреждения.

