      Провели подряд дней с нами

      Арендаторам, инвесторам и прочим казахстанцам: что нужно указывать в декларации 270

      Опубликовано:

      Подсчет налогов.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Казахстанцы, получающие доходы от имущества, ценных бумаг и так далее, должны сдать декларацию по форме 270 до 15 сентября и уплатить налоги до 25 числа. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В 2025 году некоторым казахстанцам придется сдавать налоговые декларации по форме 250 или 270, включая арендодателей, получателей доходов от ценных бумаг и лиц, занятых частной практикой.
      • В декларации 270 необходимо указать различные виды доходов за 2024 год, включая доходы от сдачи имущества в аренду, от ценных бумаг, а также оплатить соответствующие налоги до 15 сентября.
      • Помимо данных о доходах, в декларации 270 также отмечаются сведения о приобретении имущества и долгах, а заполнить и сдать ее можно через "Кабинет налогоплательщика", мобильные приложения банков или государственные сервисы.

      В 2025 году некоторым казахстанцам придется сдавать налоговые декларации: либо "входную" форму 250, либо ежегодную по форме 270.

      При этом под обязательство заполнения декларации 270 могут попасть и даже те, кто ранее не сдавал форму 250 – например, это арендодатели, лица, получившие доходы от ценных бумаг, имущества, лица занятые частной практикой и так далее.

      При этом в случае ежегодной декларации не просто предоставляется отчет, но и уплачивается налог с полученных доходов.

      Рассмотрим подробнее, что именно указывается в налоговом отчете для физлиц.

      Что именно надо указать казахстанцам

      Согласно бланку заполнения декларации 270 на платформе "Кабинет налогоплательщика", казахстанцы, у которых есть обязательство по сдаче данной налоговой формы, должны указать следующие виды доходов (если они имелись в 2024 году) и оплатить с них налоги:

      Что надо отразить в декларации 270.00 за 2024 год
      доходы от аренды и/или продажи имущества (жилье, авто и прочее) в том числе за пределами РК, от уступки права требования (в том числе доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве) и от личного подсобного хозяйства;
      • доходы домашнего работника, медиатора;
      • доходы из источников за пределами Казахстана (по трудовым договорам, выигрышам, дивидендам, вознаграждению, стипендиям, страховым и пенсионным выплатам);
      • доходы лица, занимающегося частной практикой (нотариус, судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);
      • прибыль от контролируемой иностранной компании.

      Важно: при сдаче декларации 270 необходимо не просто предоставить отчет до 15 сентября каждого года (в текущем году нужно отчитаться за результаты 2024 года), но и уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% от полученной прибыли до 25 сентября.

      Также следует отметить – в случае покупки и/или продажи казахстанских ценных бумаг платить налог не нужно, но при этом сдавать декларацию 270 тоже необходимо.

      Дополнительная информация в декларации 270

      Также в налоговой декларации отмечаются не только данные о получении прибыли, но и прочие сведения, которые могут касаться фактов получения или покупки имущества, наличия долгов и так далее.

      Что надо отразить в декларации 270.00 за 2024 год
      • сведения о приобретении, отчуждении и (или) безвозмездном полученном имуществе внутри и за пределами РК;
      • сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках за пределами РК на общую сумму свыше 1 000 МРП (3 692 000 тенге по итогам 2024 года);
      • сведения о наличии дебиторской/кредиторской задолженности за пределами РК;
      • сведения о наличии имущества и активов за пределами РК;
      • сведения о дебиторской/кредиторской задолженности в Казахстане (кроме долгов перед банками и микрофинансовыми организациями).

      Однако важно обратить внимание на подсказки платформы – некоторые данные нужно или не нужно заполнять (например, если это требуется законом "О противодействии коррупции").

      Небольшая подсказка: если декларация 270 сдается в первый раз, то казахстанцам при заполнении нужно выбрать вид "Первоначальная" именно к форме 270 (даже если в прошлом году была сдана форма 250).

      А если она сдается уже второй год и более, то выбирается вид "Очередная".

      Помимо "Кабинета налогоплательщика" (cabinet.kgd.gov.kz), заполнить и сдать декларацию в электронной форме можно в мобильных приложениях некоторых банков, а также eGov Mobile или e-Salyq Azamat.

      Ранее мы рассказывали, что казахстанцам нужно указать в декларации 250.

      Также напомним, что налоговики планируют проверять деньги на банковских счетах казахстанцев.

      Дополнительно сообщалось, что налоговая будет штрафовать без предупреждения некоторых казахстанцев со счетами за границей.

