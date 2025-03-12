Придется ли физлицам сдавать несколько налоговых деклараций в Казахстане

В текущем году ожидаются изменения в вопросах налогового декларирования: всего будет доступно три формы для физических лиц по определенным случаям. Кто и что должен заполнить, узнайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане вводятся изменения в налоговом декларировании: для физических лиц будут доступны три формы деклараций (250.00, 270.00 и 240.00), которые подаются в зависимости от ситуации.

Форма 250.00 (об активах и обязательствах) обязательна для лиц с зарубежными активами, кандидатов на госдолжности и некоторых других категорий граждан. Форма 270.00 (о доходах и имуществе) обязательна для госслужащих, руководителей компаний и лиц с определенным уровнем дохода или имущества.

Физическим лицам в некоторых случаях может потребоваться сдача сразу двух видов деклараций (250.00 и 270.00) в один год, в то время как форма 240.00 актуальна только для трудовых иммигрантов.

Сфера налогообложения претерпевает изменения на фоне необходимости увеличения денежных поступлений в государственный бюджет и оптимизации процессов.

Ранее в Комитете государственных доходов (КГД) сообщили, что во втором квартале 2025 года планируется внедрить нововведения и правки – они затронут различные вопросы подачи деклараций.

При этом для физических лиц остаются три вида декларации, которые сдаются в зависимости от ситуации. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Форма 250.00 – об активах и обязательствах

Эта декларация также называется "входной", потому что ее должны были сдавать казахстанцы, которые ранее входили в программу всеобщего декларирования в рамках его этапов. Сдают ее до 15 сентября (например, за 2024 год форма подается в срок до 15 сентября 2025 года).

Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) после отмены всеобщего декларирования должны сдавать:

казахстанцы, имеющие активы за пределами страны, если их стоимость превышает 1 000 МРП, или 3 692 000 тенге по состоянию на 2024 год (в том числе денежными средствами на счетах в иностранных банках);

по состоянию на 2024 год (в том числе денежными средствами на счетах в иностранных банках); кандидаты на выборные и государственные должности;

лица, которые претендуют на статус крупного участника банка, рынка ценных бумаг или страховых организаций;

а также лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, ЧСИ и так далее).

Если физлицо имеет имущество только в Казахстане и не относится к указанным категориям, то оно не обязано сдавать "входную" декларацию.

Но казахстанцы могут сдать ее добровольно. При этом ранее эксперт в сфере налогообложения отметил, что это даже будет выгодно для самих граждан.

Форма 270.00 – о доходах и имуществе

Одним из важных изменений на текущий год стали планы по "отвязке" деклараций. То есть, ранее после сдачи формы 250.00 предполагалось, что казахстанцы будут обязаны ежегодно сдавать форму 270.00.

Однако теперь это также не будет обязательным действием для рядовых граждан.

Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

При этом в обязательном порядке подавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270 все же придется следующим лицам:

государственным служащим и их супругам, а также кандидатам на государственные и выборные должности; учредителям и руководителям коммерческих организаций, в том числе владельцам более 10% акций в компании и всем участникам ТОО; крупным участникам банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг; гражданам, владеющим имуществом за рубежом, в том числе деньгами в иностранных банках на сумму более 1 000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году), а также при наличии приобретенного имущества в Казахстане на сумму свыше 20 000 МРП (78 640 000 тенге) в год; лицам, занимающимся частной практикой; если казахстанцы получают иные доходы, в том числе за границей (сдают квартиры или другое имущество в аренду, являются трудовыми иммигрантами-резидентами, получают доход от личного подсобного хозяйства); также сдать форму 270.00 придется казахстанцам, которые применили предварительные налоговые вычеты в 2025 году.

Срок подачи также до 15 сентября того года, который следует за отчетным периодом.

Форма 240.00 – по индивидуальному подоходному налогу (ИПН)

Данная налоговая форма, согласно статьям 643 и 659 Налогового кодекса РК, представляется трудовыми иммигрантами-резидентами и иммигрантами-нерезидентами, получившими доходы в Казахстане, по месту жительства (пребывания).

Форма 240.00 предоставляется ими в случае превышения суммы ИПН, исчисленной за отчетный налоговый период, над суммой предварительных платежей по ИПН.

Срок подачи – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Таким образом, казахстанцы могут столкнуться с необходимостью подачи налоговых форм 250.00 или 270.00 в зависимости от ситуации и обстоятельств, при которых они обязаны предоставить их. А в некоторых случаях это можно сделать добровольно.

В свою очередь форма 240.00 остается актуальной только для трудовых иммигрантов.

Поэтому физлицам, являющимся гражданами Казахстана, может потребоваться сдача форм 250.00 и 270.00. В то же время в некоторых случаях казахстанцам придется сдать сразу два этих вида деклараций в один год.

Напомним, что сдать декларацию об активах и обязательствах казахстанцы могут с помощью различных мобильных приложений.