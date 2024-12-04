Скольким казахстанцам заблокировали счета за несдачу деклараций

Из 4,8 млн казахстанцев, которые должны были сдать декларации, за их несдачу заблокировали счета 68,3 тысячи. Но коснулось это только некоторых. Что нужно для снятия блокировки, читайте на NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане завершился третий этап всеобщего декларирования. В рамках него впервые задекларировали свои активы, подав "входную" декларацию активах и обязательствах по форме 250.00, бизнесмены (руководители, учредители и участники юридических лиц), а также индивидуальные предприниматели.

Кроме того, граждане, которые ранее вошли в систему всеобщего декларирования, должны были сдать ежегодные декларации о доходах и имуществе по форме 270.00, напоминают в Комитете государственных доходов (КГД).

Срок подачи деклараций в текущем году был установлен с 1 января по 16 сентября 2024 года, что составило 8,5 месяцев. В течение этого времени органы государственных доходов активно информировали декларантов через средства массовой информации, SMS-сообщения и другие каналы о необходимости подачи деклараций.

Несмотря на это, некоторые налогоплательщики не подали декларации в установленный срок. В таких случаях налоговые органы направляют физическим лицам уведомление, предоставляя дополнительно 30 рабочих дней для устранения нарушений. Таким образом, гражданам было предоставлено 10 месяцев для подачи деклараций.

В результате казахстанцам, которые должны были сдать декларации, но так этого и не сделали, заблокировали банковские счета. Но в КГД подчеркнули, что приостановление расходных операций коснулось только индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

Таковых оказалось 68,3 тысячи из 4,8 миллиона человек, обязанных предоставить декларации.

После устранения нарушений (подачи или исправления деклараций) расходные операции по банковским счетам возобновляются не позднее одного рабочего дня. Так, уже более 17,5 тысячи налогоплательщикам, или 26% от общего числа выставленных распоряжений, устранившим нарушения, их разблокировали.

Напомним, что со следующего года систему всеобщего декларирования в Казахстане ждут значительные изменения. В частности, от дальнейшей сдачи деклараций хотят освободить индивидуальных предпринимателей.