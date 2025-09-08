Сдать декларацию и уплатить налог со стипендии придется некоторым казахстанским студентам

Казахстанским студентам, которые в 2024 году учились за рубежом и получали иностранную стипендию, придется сдать декларацию о доходах и уплатить подоходный налог. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на то, что в Казахстане рядовых казахстанцев освободили от обязанности участвовать во всеобщем декларировании, некоторые граждане все равно должны будут подавать налоговые отчетности в этом году, например, те, кто годом ранее получал доход за рубежом.

Как рассказали на официальной Instagram-странице Комитета государственных доходов (КГД), в эту категорию попадают даже казахстанские студенты, которые учились в зарубежных вузах и получали стипендию от иностранного источника.

Казахстанцам нужно будет отразить иностранные стипендии, то есть доходы, полученные за пределами Республики Казахстан, в декларации о доходах и имуществе по форме 270 и, соответственно, уплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10%.

"Но есть отдельные категории стипендий, которые освобождаются от налогообложения. Это те стипендии, которые получены в организациях образования Казахстана, специальные государственные стипендии, например, "Болашак", – отметила заместитель руководителя управления налоговой методологии КГД Айгуль Аббасова.

Кроме того, спикер отметила, что в следующем году эту обязанность уже уберут. С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, в рамках которого предусмотрена норма, освобождающая стипендии и гранты, которые получены за рубежом, от обложения индивидуальным подоходным налогом.

Таким образом, казахстанцам, которые в 2024 учились за границей и получали иностранный грант, придется не только задекларировать его в текущем году, но и уплатить налоги – в последующих годах такой обязанности уже не будет.

