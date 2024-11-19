Кого решили освободить от сдачи декларации в Казахстане в 2025 году

На брифинге КГД разъяснили, кого по предложению президента и правительства решили освободить от сдачи обязательной декларации о доходах и имуществе в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила руководитель управления адмдоходов физлиц КГД Минфина Дина Кусаинова, в связи с достаточным уровнем цифровизации в стране, по поручению президента, предлагается освободить в Казахстане декларантов последнего 4-го этапа от предоставления декларации – этот этап был запланирован на 2025-й год.

Кто будет сдавать декларацию

"У нас даны предложения со стороны Министерства финансов, в части, что все-таки обязательства по представлению входной декларации, декларации об активах и обязательствах останутся у лиц, у которых есть за пределами РК какое-либо имущество. Перечень я оглашу.

Обязательства все-таки остаются: у кандидатов на выборные должности, у кандидатов на госслужбу, как положено это в соответствии с законом антикоррупционным, они обязаны будут представлять и в дальнейшем эту декларацию.

Также в отраслевых законодательствах: по банковской системе, по страховым организациям, по рынкам ценных бумаг, руководители, крупные участники банков, участники страховых организаций и ценных бумаг, они обязаны будут все-таки представить входную декларацию об активах и обязательствах.

То есть, кто обязан, я уже огласила: крупные участники, госслужащие, кандидаты - все они будут представлять декларацию", - сообщила Дина Кусаинова.

Глава управления КГД уточнила, что также декларацию будут сдавать супруги указанных лиц. В числе тех, кто будут сдавать декларацию, остаются и лица, занимающиеся частной практикой: частные судебные исполнители, медиаторы и адвокаты.

Кого освободили от сдачи декларации

Также представитель КГД назвала те категории казахстанцев, которые освобождаются от сдачи декларации.

"Освобождены от декларирования и предоставления входной декларации об активах и обязательствах те граждане РК, у которых отсутствует за пределами РК недвижимость и транспорт, деньги на банковских счетах в иностранных банках в сумме свыше 1000 МРП.

В этом году у нас МРП 3 692 тенге – соответственно, если в совокупности за рубежом имеется сумма свыше 3,7 млн тенге - эти граждане будут обязаны представить декларацию.

Также имеющие инвестиционные драгоценные металлы за пределами РК, долю участия в иностранных компаниях, долю участия в жилищном строительстве, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, деньги на брокерских счетах, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, цифровые активы, депутатско-кредиторскую задолженность, имущество стоимостью за единицу свыше 1000 МРП - это все, что имеется за пределами Республики Казахстан, повторяюсь. Кто имеет что-либо из перечисленного за пределами РК, обязан будет все равно представить входную декларацию. Остальные все освобождены", - добавила глава управления КГД.

Напомним, сегодня на заседании кабмина премьер-министр Бектенов заявил, что поддерживает предложение об освобождении в 2025 году от сдачи деклараций оставшихся категорий казахстанцев.

Ранее в Сети появилась петиция с предложением отменить или отсрочить следующие этапы всеобщего декларирования населения. Авторы петиции заявили, что Казахстан достаточно цифровизован для того, что органы госдоходов видели все банковские движения в Казахстане.

Позже Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Он отметил, что декларации уже сдали больше 4 млн человек. Планировалось, что в следующем году декларирование коснется еще 8 млн граждан.

"Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха.

(...) С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - подчеркивал президент.

Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа.

Так, с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

С 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

С 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

С 1 января 2025 года декларации должны были сдавать все оставшиеся категории граждан. При этом сообщалось, что не сдавшим декларации казахстанцам будут блокировать счета.