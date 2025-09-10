Некоторые вычеты упразднят, но казахстанцам придется подавать из-за них декларации

В Казахстане упразднят прочие налоговые вычеты по ипотеке, обучению и медицине. Однако граждане, которые ими воспользовались, должны будут подать декларацию в 2026 году. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2025 году в Казахстане появилась возможность снизить налоговую нагрузку на свой доход при оплате ипотечных кредитов в любых банках или учебы. Сделать это можно при помощи налоговых вычетов.

В целом на данный момент в Казахстане существует сразу несколько разных вычетов:

два стандартных: базовый "для всех" и увеличенный для отдельных категорий граждан;

дополнительные: по ипотеке, по обучению, по медицине и для многодетных семей.

Все дополнительные, несмотря на то, что некоторые из них появились только в этом году, в 2026 году уже будут упразднены – правительство таким образом решило упростить применение налоговых вычетов.

Однако, как рассказали на официальной Instagram-странице Комитета государственных доходов (КГД), несмотря на то, что прочие вычеты в следующем году исчезнут, те граждане, которые их успели применить, обязаны будут подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270 в следующем году.

Дело в том, что прочие вычеты могут применяться предварительно. Например, работник начал платить ипотеку и, чтобы применить вычет, он должен принести работодателю документ, в котором будет указан график платежей, а потом уже отчитаться, что он действительно оплачивал кредит.

"Вы предоставляете заявление налоговому агенту (работодателю) с указанием, что вы хотите применить предварительную сумму прочих вычетов. Заполняете заявление, и потом вы обязуетесь до 15 сентября 2026 года представить декларацию за 2025 год.

Там нужно будет отразить все полученные доходы за год и отразить фактическую сумму налоговых вычетов, на которую вы имеете право", – объяснила правила заместитель руководителя управления налоговой методологии КГД Айгуль Аббасова.

Напомним, у прочих налоговых вычетов следующие максимальные размеры:

по ипотеке, обучению и медицине – до 118 месячных расчетных показателей (МРП), или 463 976 тенге в 2025 году;

(МРП), или в 2025 году; для многодетных семей – до 282 МРП на двух родителей (1 108 824 тенге).

Таким образом, дополнительные налоговые вычеты хоть и могут помочь казахстанцам сэкономить, но на деле у тех, кто их применяет, в итоге появляются дополнительные бюрократические обязательства, по крайней мере на 2026 год.

