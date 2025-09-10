Некоторые вычеты упразднят, но казахстанцам придется подавать из-за них декларации

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Некоторые вычеты упразднят, но казахстанцам придется подавать из-за них декларации

      Опубликовано:

      Деньги лежат на планшете
      Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане упразднят прочие налоговые вычеты по ипотеке, обучению и медицине. Однако граждане, которые ими воспользовались, должны будут подать декларацию в 2026 году. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В 2025 году в Казахстане появилась возможность снизить налоговую нагрузку на свой доход при оплате ипотечных кредитов в любых банках или учебы. Сделать это можно при помощи налоговых вычетов.

      В целом на данный момент в Казахстане существует сразу несколько разных вычетов:

      • два стандартных: базовый "для всех" и увеличенный для отдельных категорий граждан;
      • дополнительные: по ипотеке, по обучению, по медицине и для многодетных семей.

      Все дополнительные, несмотря на то, что некоторые из них появились только в этом году, в 2026 году уже будут упразднены – правительство таким образом решило упростить применение налоговых вычетов.

      Однако, как рассказали на официальной Instagram-странице Комитета государственных доходов (КГД), несмотря на то, что прочие вычеты в следующем году исчезнут, те граждане, которые их успели применить, обязаны будут подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270 в следующем году.

      Свежая публикация по теме:
      Как уплатить налог после заполнения декларации в Казахстане

      Дело в том, что прочие вычеты могут применяться предварительно. Например, работник начал платить ипотеку и, чтобы применить вычет, он должен принести работодателю документ, в котором будет указан график платежей, а потом уже отчитаться, что он действительно оплачивал кредит.

      "Вы предоставляете заявление налоговому агенту (работодателю) с указанием, что вы хотите применить предварительную сумму прочих вычетов. Заполняете заявление, и потом вы обязуетесь до 15 сентября 2026 года представить декларацию за 2025 год.

      Там нужно будет отразить все полученные доходы за год и отразить фактическую сумму налоговых вычетов, на которую вы имеете право", – объяснила правила заместитель руководителя управления налоговой методологии КГД Айгуль Аббасова.

      Напомним, у прочих налоговых вычетов следующие максимальные размеры:

      Таким образом, дополнительные налоговые вычеты хоть и могут помочь казахстанцам сэкономить, но на деле у тех, кто их применяет, в итоге появляются дополнительные бюрократические обязательства, по крайней мере на 2026 год.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Всеобщее декларирование
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.