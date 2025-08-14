Налоговая будет штрафовать без предупреждения некоторых казахстанцев со счетами за границей

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Налоговая будет штрафовать без предупреждения некоторых казахстанцев со счетами за границей

      Опубликовано:

      Казахстанец заполняет декларацию онлайн
      Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Деньги за границей нужно декларировать. Казахстанцев, которые скроют свои активы за рубежом, налоговые органы будут штрафовать без предупреждения. Подробности о наказании узнали журналисты NUR.KZ.

      Многие казахстанцы освобождены от участия во всеобщем декларировании. Однако обязательство подавать налоговые отчетности сохраняется у некоторых категорий граждан, в том числе и у тех, кто имеет активы за рубежом. Подробнее о том, кто должен сдавать декларацию в 2025 году, мы рассказывали здесь.

      По правилам, если на счете в иностранном банке хранится сумма свыше 1 000 месячных расчетных показателей (МРП), то ее нужно будет отразить в декларации. То есть минимальная сумма, которую нужно декларировать, в 2025 году составляет 3 932 000 тенге.

      Сокрытие такой суммы денег и другого имущества за рубежом, согласно Кодексу РК об административных правонарушениях (КОАП РК), грозит штрафом в размере 100 МРП (393 200 тенге). За неустранение нарушения в течение года наказание удваивается – 200 МРП (786 400 тенге).

      При этом налоговые органы не будут заранее предупреждать потенциальных нарушителей.

      Как заявила руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов РК Дина Кусаинова, штраф будет начисляться автоматически, как только будет выявлено нарушение.

      "Если физическое лицо сокроет сведения о наличии имущества за пределами Республики Казахстан, либо деньги в иностранных банках, здесь "автоматом" сразу будет предусмотрен штраф в размере 100 МРП", – сообщила представитель КГД РК.

      При этом чиновница напомнила, что комитет в рамках договоров получает от других государств сведения по счетам и имуществу, которые принадлежат гражданам Казахстана. Таким образом, скрывать активы за рубежом не имеет смысла.

      Ранее мы также рассказывали о том, что будет, если вообще не сдать декларацию в Казахстане.

      А о том, что конкретно должны отражать в своих декларациях казахстанцы, мы рассказывали здесь.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.