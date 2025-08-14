Налоговая будет штрафовать без предупреждения некоторых казахстанцев со счетами за границей

Деньги за границей нужно декларировать. Казахстанцев, которые скроют свои активы за рубежом, налоговые органы будут штрафовать без предупреждения. Подробности о наказании узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы освобождены от участия во всеобщем декларировании. Однако обязательство подавать налоговые отчетности сохраняется у некоторых категорий граждан, в том числе и у тех, кто имеет активы за рубежом. Подробнее о том, кто должен сдавать декларацию в 2025 году, мы рассказывали здесь.

По правилам, если на счете в иностранном банке хранится сумма свыше 1 000 месячных расчетных показателей (МРП), то ее нужно будет отразить в декларации. То есть минимальная сумма, которую нужно декларировать, в 2025 году составляет 3 932 000 тенге.

Сокрытие такой суммы денег и другого имущества за рубежом, согласно Кодексу РК об административных правонарушениях (КОАП РК), грозит штрафом в размере 100 МРП (393 200 тенге). За неустранение нарушения в течение года наказание удваивается – 200 МРП (786 400 тенге).

При этом налоговые органы не будут заранее предупреждать потенциальных нарушителей.

Как заявила руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов РК Дина Кусаинова, штраф будет начисляться автоматически, как только будет выявлено нарушение.

"Если физическое лицо сокроет сведения о наличии имущества за пределами Республики Казахстан, либо деньги в иностранных банках, здесь "автоматом" сразу будет предусмотрен штраф в размере 100 МРП", – сообщила представитель КГД РК.

При этом чиновница напомнила, что комитет в рамках договоров получает от других государств сведения по счетам и имуществу, которые принадлежат гражданам Казахстана. Таким образом, скрывать активы за рубежом не имеет смысла.

