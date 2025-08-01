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      Яхты, самолеты, дорогие сигары: как будут платить налоги богатые люди в Казахстане

      Опубликовано:

      Банкноты тенге выставлены рядом с калькулятором
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Комитете государственных доходов рассказали, как после вступления в силу Налогового кодекса будут облагать налогом дорогостоящее имущество, передает NUR.KZ.

      В КГД напомнили, что с 18 июля вступил в силу новый Налоговый кодекс. В Комитете подчеркнули, что новый кодекс не предусматривает введение отдельного "налога на роскошь". Но в нем закреплены положения, касающиеся налогообложения отдельных категорий имущества физических лиц, обладающих высокой стоимостью.

      Виды имущества, облагаемые налогом

      По данным КГД, установлены виды имущества, облагаемые налогом и акцизами по специальным ставкам.

      • Автотранспортные средства стоимостью 18 тыс. МРП (свыше 70 млн тенге) и более - облагаются акцизом в размере 10% от стоимости транспортного средства.
      • Яхты и самолеты стоимостью 24 тыс. МРП (более 94 млн тенге) и более - также облагаются акцизом 10%.
      • Алкогольная продукция, стоимость которой превышает 500 тыс. тенге - акциз составляет 10% от стоимости в тенге за литр.
      • Табачные изделия (сигары), стоимостью более 10 тыс. тенге - акциз 10% от стоимости в тенге за штуку.
      • Недвижимое имущество (жилые дома, квартиры и т.п.), совокупная стоимость которого, зарегистрированная на одного собственника, превышает 450 млн тенге - облагается налогом на имущество по ставке 2%.

      Расчет стоимости

      "Расчет стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения физических лиц осуществляется НАО "ГК "Правительство для граждан". При этом стоимость, определяемая НАО, как правило, существенно ниже рыночной.

       Кроме того, при оценке жилых и дачных объектов используется коэффициент роскоши, равный единице. Местные представительные органы (маслихаты) вправе увеличить данный коэффициент не более чем на 50%, в зависимости от категории жилья", - подчеркнули в КГД,

       Порядок налогообложения недвижимости

      • В случае, если совокупная стоимость всех объектов, принадлежащих одному лицу, превышает 450 млн тенге, налог рассчитывается по ставке 2% от общей суммы. При этом минимальная сумма налога составляет 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге.
      • Если общая стоимость имущества не превышает установленного порога, налог на имущество взимается отдельно по каждому объекту в соответствии с установленными ставками.

      "Комитет государственных доходов рекомендует налогоплательщикам заблаговременно ознакомиться с изменениями в налоговом законодательстве и при необходимости обратиться за консультацией в органы государственных доходов", - добавили в комитете.

      Отметим, что в послании народу 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране необходимо ввести налог на роскошь, который не должен затрагивать средний класс. Позже в МНЭ рассказали, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. По его словам, им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость.

      В июне 2023 года стало известно о работе над повышением налога на предметы роскоши в Казахстане. По его словам, велись разговоры о повышении налога на яхты, самолеты и элитный алкоголь. Кроме того, налог коснется и владельцев нескольких квартир. В ведомстве отвечали, не будут ли богатые уклоняться от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

      Также в МНЭ заявляли, что налог на дорогой алкоголь в Казахстане увеличат в тысячу раз. Позже на презентации нового Налогового кодекса стало известно, в каких случаях под налог на роскошь могут попасть не только авто и квартиры, но и алкоголь, и сигары.

      Осенью прошлого года вице-министр национальной экономики рассказал, как будет выглядеть налог на роскошь. В марте этого года стало известно, почему в Казахстане передумали вводить так называемый налог на роскошь, а решили ввести повышенное налогообложение на отдельные виды товаров.

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