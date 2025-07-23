Несправедиливый налог отменили в Казахстане: кого это затронет

Казахстанцы были обязаны платить налоги со всех доходов от торговли ценными бумагами, даже если в конце года их инвестпортфель оказывался в убытке. Новый налоговый кодекс это отменит, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане отменили несправедливый налог на доходы от торговли ценными бумагами, который ранее взимался с каждой прибыльной сделки, даже если по итогам года инвестпортфель был убыточным.

Согласно новому Налоговому кодексу, с 1 января 2025 года будет учитываться общий результат инвестиций за год, включая убытки, а также затраты на брокерские комиссии.

Введены новые правила расчета налогооблагаемой базы для разных категорий ценных бумаг и криптовалют, а также уточнен метод определения стоимости активов для налоговых целей.

Казахстанцы, получающие доходы от продажи ценных бумаг, обязаны уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10% от каждой прибыльной сделки (за исключением ценных бумаг на казахстанских биржах).

Например, инвестор в течение 2024 года совершил на зарубежных фондовых рынках 10 сделок. Восемь из них оказались убыточными в размере 8 000 долларов, и лишь две принесли доход на 2 000 долларов.

Тогда он должен был заплатить налог в размере 10% с двух прибыльных сделок (200 долларов), хотя на самом деле инвестор по итогу года получил убытки на 6 000 долларов. Это приводило к тому, что инвесторы избегали уплаты налогов и скрывали свои доходы.

Как сообщают аналитики Freedom Broker, в новом Налоговом кодексе, подписанном президентом РК, этот несправедливый налог устранили – теперь будут учитываться общие убытки инвестора к концу года (сальдирование) уже с 1 января 2025 года.

"Это означает, что все сделки, совершенные с начала текущего года, будут учитываться по совокупному итогу – с возможностью вычета убытков из прибыли. Одновременно вводится возможность учитывать затраты на брокерские комиссии при покупке ценных бумаг.

Таким образом, налоговая база будет формироваться исходя из реальной прибыли инвестора. Эти изменения устраняют прежний дисбаланс, при котором налог мог начисляться даже при наличии убыточных сделок", – сообщают аналитики.

Подсчет налогов. Иллюстративное фото: Freepik.com

При этом не будут облагаться налогом ценные бумаги, включенные в официальные списки бирж KASE и AIX, государственные и агентские облигации, паи паевых инвестиционных фондов, а также акции компаний, зарегистрированных в МФЦА. Их нужно указывать в специальной строке налоговой декларации 270.00.

Но у нового Налогового кодекса есть и свои нюансы.

Что нужно учесть инвесторам

Как отмечают аналитики, расчет прибыли и убытков будет вестись по каждому виду бумаг отдельно: по льготируемым и не льготируемым. И убытки одной категории не могут уменьшать прибыль по другим.

Также нельзя переносить общие потери по итогам года на будущие налоговые периоды – такое право законом не предусмотрено.

"Методика расчета доходов также получила четкое нормативное закрепление. Единственным допустимым методом признан принцип FIFO – «первым поступил, первым выбыл». Это означает, что при продаже бумаг будет учитываться стоимость первых по дате покупки, вне зависимости от того, на каком именно счете они хранятся.

При этом в налоговых целях не делается различий между торговыми счетами одного брокера, даже если одинаковые активы хранятся на разных счетах, для расчета налоговой базы будет использоваться информация о самом раннем приобретении.

Это может привести к расхождениям между финансовым результатом сделки и ее налоговой оценкой: например, может возникнуть налогооблагаемый доход при фактическом убытке", – сообщается в источнике.

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Дополнительно отмечается, что важно будет доказать первоначальную стоимость покупки актива – она может включать цену приобретения, брокерские комиссии, премии по опционам, рыночную стоимость на дату получения в дар или в наследство, а также сумму, указанную в документах при передаче имущества.

Но если доказательств не будет, то стоимость актива будет считаться равной нулю, что увеличит налогооблагаемую базу.

Налоги с криптовалюты

В Налоговом кодексе появилась новая статья, регулирующая порядок налогообложения доходов от сделок с цифровыми активами, включая криптовалюты.

Так, при расчете прибыли применяется тот же принцип FIFO. При этом передача цифрового актива с целью обмена на другое имущество не будет считаться реализацией, если не происходит его продажа.

"Доход по производным финансовым инструментам с цифровыми активами будет определяться как разница между полученными и использованными активами.

При этом стоимость цифрового актива, полученного из офшорной юрисдикции, также может быть признана нулевой. Все расчеты должны опираться на данные, размещенные на утвержденном государством онлайн-ресурсе", – указывается в источнике.

Напомним, что ранее эксперт сообщил, что новый Налоговый кодекс может создать риски безработицы и банкротства.

Также мы рассказывали, могут ли назначить "несправедливый" размер пенсии из ЕНПФ в Казахстане.

А вице-премьер Серик Жумангарин высказался о "фишках" нового Налогового кодекса.

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