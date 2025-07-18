"Заплати налоги и спи спокойно": фишку нового Налогового кодекса назвал вице-премьер

Вице-премьер Серик Жумангарин в кулуарах совещания по вопросам нового Налогового кодекса в Астане высказался о нововведениях, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин отметил, что изменения в законодательстве всегда внедряются в жизнь постепенно.

"Помните, нам в свое время сказали всем надеть ремни безопасности в машине? Но не все же их сразу надели, правда? Но сейчас зато все дружно садятся в машину и надевают ремни безопасности", - сравнил вице-премьер.

Он отметил, что новый Налоговый кодекс тоже постепенно обоснуется в жизни казахстанцев.

"Заплати налоги и спи спокойно. Это не каждому в голову изначально приходит. У нас не все платят налоги. Я же не случайно называю процент теневой экономики - 16,5. Там во многом связано с тем, что не платят налоги. Поэтому это вопрос достаточно глубокий, философский даже", - считает Жумангарин.

Глава МНЭ добавил, что суть этого Налогового кодекса не только в повышении НДС, поскольку 4%, по его словам, - не такая существенная цифра.

"Вопрос в том, что наша налоговая система до сегодняшнего дня не стимулировала рост бизнеса. Вы знаете, есть кривая жизненного цикла бизнеса, детство - в детстве есть такое понятие как "младенческая смертность" - 2-3 года и предприятие погибает. Очень редко предприятия растут: 12-14 лет чтобы они существовали.

У нас вместо того, чтобы предприятия укрупнялось, росло из малого в средний, из среднего в крупный бизнес, наоборот, происходило раздробление, потому что это было выгодно", - поделился вице-премьер.

Он также назвал "фишку" нового Налогового кодекса.

"Сейчас основная фишка этого Налогового кодекса в чем? Тот, кто работает в специальном налоговом режиме, на упрощенке и хочет работать с крупными предприятиями, поставки им делать, крупному предприятию зачета не будет. Крупное предприятие не будет с ним работать, скажет: "Слушай, перейди в общеустановленный режим, и я буду с тобой работать".

Это большая новелла, чем просто мы поменяли ставку НДС. У нас сама по себе ставка НДС дает достаточно хорошую стабильность с госфинансами.

Это вторая вещь. Первое - это стимулирование: расти бизнесу, переходить в другой разряд, богатеть. И второе - это стабилизировать государственные финансы", - заключил вице-премьер.

Напомним, сегодня президент Токаев подписал новый Налоговый кодекс, но действовать он начнет со следующего года.

Как сообщалось ранее, согласно новому Налоговому кодексу:

предусмотрено масштабное упрощение налогового администрирования;

установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость (далее – НДС) –16%;

сокращено количество налогов;

оптимизированы специальные налоговые режимы ;

корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки;

вводятся прогрессивные ставки ИПН;

введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию;

существенно меняются подходы в налоговом администрировании.

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