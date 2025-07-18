"Заплати налоги и спи спокойно": фишку нового Налогового кодекса назвал вице-премьер
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Вице-премьер Серик Жумангарин в кулуарах совещания по вопросам нового Налогового кодекса в Астане высказался о нововведениях, передает корреспондент NUR.KZ.
Жумангарин отметил, что изменения в законодательстве всегда внедряются в жизнь постепенно.
"Помните, нам в свое время сказали всем надеть ремни безопасности в машине? Но не все же их сразу надели, правда? Но сейчас зато все дружно садятся в машину и надевают ремни безопасности", - сравнил вице-премьер.
Он отметил, что новый Налоговый кодекс тоже постепенно обоснуется в жизни казахстанцев.
"Заплати налоги и спи спокойно. Это не каждому в голову изначально приходит. У нас не все платят налоги. Я же не случайно называю процент теневой экономики - 16,5. Там во многом связано с тем, что не платят налоги. Поэтому это вопрос достаточно глубокий, философский даже", - считает Жумангарин.
Глава МНЭ добавил, что суть этого Налогового кодекса не только в повышении НДС, поскольку 4%, по его словам, - не такая существенная цифра.
"Вопрос в том, что наша налоговая система до сегодняшнего дня не стимулировала рост бизнеса. Вы знаете, есть кривая жизненного цикла бизнеса, детство - в детстве есть такое понятие как "младенческая смертность" - 2-3 года и предприятие погибает. Очень редко предприятия растут: 12-14 лет чтобы они существовали.
У нас вместо того, чтобы предприятия укрупнялось, росло из малого в средний, из среднего в крупный бизнес, наоборот, происходило раздробление, потому что это было выгодно", - поделился вице-премьер.
Он также назвал "фишку" нового Налогового кодекса.
"Сейчас основная фишка этого Налогового кодекса в чем? Тот, кто работает в специальном налоговом режиме, на упрощенке и хочет работать с крупными предприятиями, поставки им делать, крупному предприятию зачета не будет. Крупное предприятие не будет с ним работать, скажет: "Слушай, перейди в общеустановленный режим, и я буду с тобой работать".
Это большая новелла, чем просто мы поменяли ставку НДС. У нас сама по себе ставка НДС дает достаточно хорошую стабильность с госфинансами.
Это вторая вещь. Первое - это стимулирование: расти бизнесу, переходить в другой разряд, богатеть. И второе - это стабилизировать государственные финансы", - заключил вице-премьер.
Напомним, сегодня президент Токаев подписал новый Налоговый кодекс, но действовать он начнет со следующего года.
Как сообщалось ранее, согласно новому Налоговому кодексу:
- предусмотрено масштабное упрощение налогового администрирования;
- установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость (далее – НДС) –16%;
- сокращено количество налогов;
- оптимизированы специальные налоговые режимы ;
- корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки;
- вводятся прогрессивные ставки ИПН;
- введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию;
- существенно меняются подходы в налоговом администрировании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2266617-zaplati-nalogi-i-spi-spokoyno-fishku-novogo-nalogovogo-kodeksa-nazyval-vice-premer/
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