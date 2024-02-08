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Несправедливый закон вынуждает казахстанцев скрывать инвестдоходы, считают эксперты

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Мужчина прикрывает руками мешочки с деньгами
Мешочки с деньгами. Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images

Обычно в развитых странах частные инвесторы защищены от уплаты налога в случае убыточных финансовых результатов. Но в Казахстане все равно придется заплатить. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Число казахстанцев, которые вкладывают свои деньги в ценные бумаги и прочие активы (акции, облигации, криптовалюта и так далее), растет – например, в марте 2023 года число открытых брокерских счетов достигло 1 миллиона единиц.

При этом розничные инвесторы должны сдавать соответствующую налоговую декларацию и уплачивать налоги.

Однако они могут избегать этой нормы. Как сообщают члены Управляющего совета Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS), причина кроется в несовершенном Налоговом кодексе.

Что толкает инвесторов к нарушениям

Как отмечается в источнике, кратный рост числа инвесторов стал следствием в том числе проводимых IPO компаний с госучастием. Однако в стране сохраняются серьезные барьеры для еще большего увеличения показателя.

При этом роль частных инвестиций сложно переоценить – они позволяют инвесторам приумножить свои вложения и формировать капитал, который также может приносить доход в госбюджет или вкладываться в отечественные компании.

"Хотим акцентировать внимание законодательной власти на отсутствии возможности у физлиц-резидентов РК сальдировать убытки при расчете налогооблагаемой базы. В то время как у юрлиц такая возможность имеется.

Например, если гражданин РК в течение календарного года совершил на зарубежных фондовых рынках десять сделок, по восьми из них получил убыток в размере 8 000 долларов, а по двум – доход 2 000 долларов, то он должен будет заплатить налог в размере 10% с прибыльных сделок (эквивалент 200 долларов), в то время как по факту инвестор получил отрицательный финансовый результат в сумме 6 000 долларов.

Налоговые агенты указывают на долги по налогам
Выявление налоговой задолженности. Иллюстративное фото: maroke/Getty Images

Это означает, что в Казахстане при налогообложении операций граждан РК с зарубежными ценными бумагами и другими финансовыми инструментами учитываются только прибыльные сделки, убыточные же не принимаются в расчет налогооблагаемой базы.

Данное положение противоречит мировой практике", – указывается в сообщении.

Отмечается, что в результате такая несправедливость в вопросах налогообложения приводит к следующим последствиям:

Как это должно работать

Согласно сообщению экспертов, общемировая практика позволяет инвесторам не платить налоги при общих убыточных результатах за отчетный период.

Так, в России у инвесторов есть возможность использовать убытки для снижения налогооблагаемой базы: сальдируются прибыли и убытки от разных сделок за календарный год в пределах счетов, открытых через одного брокера, или подается декларация 3-НДФЛ в случае получения убытков и прибыли через разных брокеров.

Также у них есть возможность переноса убытков на будущие периоды для снижения налоговой базы в последующих годах. Подобные меры приняты и в США.

Поэтому эксперты отмечают необходимость внести изменения в налоговое законодательство, направленные на установление справедливых подходов к налогообложению операций розничных инвесторов с ценными бумагами на зарубежных рынках.

При этом указывается, что подобные изменения должны распространяться даже на те сделки, что были совершены с 2020 года.

"Отмечаем, что предлагаемые нормы получили в 2023 году концептуальную поддержку рабочей группы Комитета госдоходов Минфина и Министерства национальной экономики с участием профессиональных участников фондового рынка, однако в последующем позиция чиновников изменилась по неустановленным причинам.

Мы убеждены, что ваше участие и поддержка этих изменений будут способствовать улучшению инвестиционного климата в Казахстане, что в конечном итоге внесет вклад в экономический рост и благосостояние граждан страны", – считают в QAMS.

Ранее мы рассказывали, как борются с налоговыми нарушениями в развитых странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2059746-nespravedlivyy-zakon-vynuzhdaet-kazahstantsev-skryvat-investdohody-schitayut-eksperty/

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