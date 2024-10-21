Кому могут выставить счета от налоговой за поледние три года, рассказал эксперт

Казахстанцы, у которых имелись банковские счета за границей или какие-либо прибыльные сделки по криптовалютам с 2021 года, могут столкнуться с требованием уплатить налоги. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Налоговые органы Казахстана получили данные о криптовалютных сделках граждан с 2021 года от бирж МФЦА и могут потребовать уплаты налогов.

По словам эксперта Айдара Масатбаева, из-за недоработок в Налоговом кодексе за 2021-2022 годы может возникнуть вопрос о налогообложении всей суммы реализации цифровых активов, а не только прибыли.

В 2025 году налоговые органы Казахстана получат сведения от иностранных криптобирж благодаря стандарту CARF, что может привести к доначислению налогов за 2022 год.

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Как сообщает Айдар Масатбаев, налоговый эксперт и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан", зарегистрированные на Международном финансовом центре Астана (МФЦА) криптобиржи предоставили налоговым органам полные данные обо всех сделках казахстанцев с цифровыми активами.

Также в рамках автообмена информацией по стандарту ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) состоялся автоматический обмен информацией за 2023 год по иностранным банковским счетам граждан.

О том, кого это затронет и что может грозить казахстанцам, эксперт рассказал редакции NUR.KZ.

Сколько налогов придется заплатить казахстанцам

Как отмечает эксперт, налоговые органы назначили внеочередные налоговые проверки за 2021-2023 годы по вопросу полноты уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) по данным клиентов, чьи обороты оказались переданными в налоговые органы криптобиржами, находящимися в юрисдикции МФЦА.

"Проблема осложняется тем, что в редакции статей 331 и 332 Налогового кодекса РК (НК) за 2021 и 2022 годы в доход от продажи цифрового актива на иностранных биржах включался не положительный прирост стоимости при продаже цифрового актива, а вся сумма реализации, согласно пункту 1 статьи 332 НК.

Примечательно, что сделки с цифровыми активами стали возможными для казахстанцев только с июля 2022 года, когда был запущен соответствующий пилотный проект на МФЦА.

Однако, в связи с неготовностью налогового законодательства, сделки с цифровыми активами (совершенные в Казахстане, включая заключенные) в рамках пилотного проекта на МФЦА за период с 01 января 2021 по 31 декабря 2022 не подлежали налогообложению, так как налогообложение такого дохода было просто не урегулировано (статьи 318 и 319 НК в редакциях 2021 и 2022 такой доход вообще не предусматривали)", – отмечает эксперт.

Очки, карандаши и проценты. Иллюстративное фото: Freepik.com

При этом в налоговые органы были переданы счета казахстанцев, которые были ранее (в 2021 и 2022 годах) открыты связанными криптобиржами в других юрисдикциях, даже если эти биржи начали работать в МФЦА позже (например, с середины 2023 года).

То есть криптобиржам, созданным и зарегистрированным в рамках крупного криптохолдинга в Казахстане, передаются криптокошельки инвесторов, ранее открытые на биржах такого холдинга, работающих в других юрисдикциях (например, географически близкие Казахстану Бахрейн и ОАЭ).

А казахстанским налоговым органам стали доступны обороты по криптокошелькам указанных стран начиная с 2021 по 2022 годы, и по некоторым криптоинвесторам проводятся налоговые проверки с начала этого года.

"В результате, в силу недоработки статей 331 и 332 Налогового кодекса РК в период 2021 и 2022 годов, встал вопрос о налогообложении индивидуальным подоходным налогом всей реализации цифровых активов, совершенных за рубежом, включая обмен одного цифрового актива на другой", – сообщает Айдар Масатбаев.

Сколько налогов могут начислить по крипто-сделкам

Согласно сообщению эксперта, если в 2021 году зафиксирован обмен цифрового актива на фиатную валюту или обмен цифрового актива на другой цифровой актив за рубежом, то при самостоятельном выявлении, налогоплательщик должен будет подать декларацию по форме 240.00 и заплатить налог и пеню, которая будет начислена с 10 апреля 2022 года.

И если казахстанцы с подобными неуплаченными налогами вошли во всеобщее декларирование в ходе первого этапа, то такие налогоплательщики должны будут подать декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) и заплатить налог и пеню, которая будет начислена с 25 сентября 2022 года.

Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

"В случае, если такой доход начисляется налоговым органом, то, по нашему мнению, если указанные декларации были предоставлены, а доход от продажи цифровых активов за рубежом в декларации не отражен, должна предоставляться статья 278 КоАП РК, которая грозит привлечением к административной ответственности в виде штрафа в 10 МРП (36 920 тенге на 2024 год – прим. ред.) вне зависимости от суммы заниженного налога.

Если декларация не была предоставлена, то предположу привлечение к административной ответственности по статье 275 КоАП РК – сокрытие налогоплательщиком объектов налогообложения, что влечет штраф на физических лиц в размере 200% от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения", – сообщает эксперт.

Последствия автообмена информацией по стандарту ОЭСР

Стандарт ОЭСР CRS (Common Reporting Standards) был разработан под эгидой статьи 6 "Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам" с поправками, согласно которому страны-участницы передают сведения о движении по финансовым счетам сгруппированных в три основные цифры:

дивиденды; вознаграждения (любые от долговых ценных бумаг до депозитов); сумма проданных, приобретенных и погашенных ценных бумаг.

"В интересах налогоплательщика при получении такого уведомления от налоговых органов отработать его с налоговыми консультантами.

Страны ОЭСР понимая, что цифровые активы представляют собой угрозу прозрачности движения финансов в мире, по аналогии со стандартом CRS (Common Reporting Standards), который предусмотрен для обмена сведения по финансовым счетам, разработали стандарт CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), который будет обязывать криптобиржи в странах-участницах автообмена передавать оборот по криптокошелькам, открытых гражданами других стран-участниц.

В результате, в 2025 году налоговые органы Казахстана получат сведения от иностранных криптобирж, что в результате может повлечь доначисления ИПН по ставке 10% с начислениями пени и возможными штрафами за 2022 год, так как 2021 год выйдет за горизонт трехлетнего срока давности налоговых требований.

Очевидно, что налоговые органы будут проинформированы о движениях на криптокошельках казахстанцев. Соответственно, необходимо оценить риски наступления таких последствий.

Я рекомендую начать исполнять свои налоговые обязательства уже за 2023 год", – отмечает налоговый эксперт Айдар Масатбаев.