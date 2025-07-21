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    Финансы

      Риски безработицы и банкротства: эксперт о новом Налоговом кодексе в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина закрыл лицо руками
      Должник. Иллюстративное фото: Freepik.com

      Новый налоговый кодекс направлен на пересмотр и оптимизацию фискальной политики государства. Однако изменения могут иметь риски для бизнеса. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс, вступающий в силу с 2026 года, который сокращает количество специальных налоговых режимов, упрощает налоговое администрирование и вводит прогрессивную шкалу налогообложения.
      • Новый кодекс предусматривает увеличение НДС с 12% до 16%, а также вводит дифференцированные ставки для различных секторов экономики.
      • По мнению эксперта Максима Барышева, новый Налоговый кодекс несет риски банкротства, роста безработицы и стагнации экономики из-за высокой нагрузки на фонд оплаты труда^ предоплаты НДС и ограничений для малого бизнеса.

      В конце прошлой недели президент РК Токаев подписал новый Налоговый кодекс (НК), который начнет действовать с 1 января 2026 года. Эта редакция документа ранее подвергалась критике и изменениям в ходе ее обсуждения.

      В результате утвержденный президентом вариант имеет следующие особенности:

      • число специальных налоговых режимов (СНР) сокращено с семи до трех – для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств;
      • масштабное упрощение налогового администрирования – бизнес будет сдавать на 30% меньше отчетности, на 20% меньше налогов, также предусмотрены оптимизация налоговых льгот и сборов;
      • увеличится налог на добавленную стоимость (НДС) – он увеличится с 12% до 16%;
      • вводятся дифференцированные ставки – 5% для банков (за исключением кредитования субъектов бизнеса) и игорного бизнеса, 5% для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году, а для сельхозпроизводителей ставка остается льготной (3%);
      • прогрессивные ставки индивидуального подоходного налога (ИПН) – повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8 500 МРП в год (33,42 млн тенге на 2025 год).

      Согласно мнению Максима Барышева, основателя группы компаний Uchet.kz, опубликованному ранее в социальной сети Facebook, несмотря на упрощение налогового администрирования, новый кодекс может иметь серьезные риски для бизнеса и экономики.

      Стикер с надписью на английском "Время налогов"
      Стикер на фоне ноутбука и блокнота. Иллюстративное фото: Anna Blazhuk/Getty Images

      Риски нового Налогового кодекса

      Новый Налоговый кодекс может привести к банкротствам, росту безработицы и стагнации экономики, сообщал эксперт. В связи с этим он просил президента не подписывать этот документ.

      Так, среди недостатков, которые имеются в текущем варианте кодекса, он отмечал:

      • высокую нагрузку на фонд оплаты труда – он занимает до 40%, включая обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) и медстраховку (ОСМС);
      • риски предоплаты НДС – оплата налога до получения прибыли может привести к банкротству малого бизнеса и производства, связанным с длинным циклом окупаемости и маленькой маржой;
      • запрет В2В для "упрощенки" – отмечается, что более 200 тыс. бизнесов (аренда, услуги и малое производство) не смогут вести свою деятельность с подобной формулировкой в кодексе.
      "И как результат – разрыв цепочки поставок внутри страны. Под угрозой до миллиона рабочих мест", – считает эксперт.

      Ранее в правительстве рассказали, какие изменения жду казахстанских предпринимателей.

      Также сообщалось о том, кто может не платить НДС и соцналог.

      А вице-премьер Серик Жумангарин высказался о "фишках" нового Налогового кодекса.

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