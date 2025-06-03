Как планируют уменьшить налог, удерживаемый из зарплат в Казахстане

Почти все прочие налоговые вычеты, уменьшающие сумму, с которой снимается индивидуальный подоходный налог, хотят убрать в Казахстане и ввести единый повышенный вычет. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует целый ряд налоговых вычетов, которые могут использовать граждане, чтобы снизить налоговую нагрузку. В том числе среди них предусмотрены:

стандартный – 14 месячных расчетных показателей (МРП), но не более 168 МРП в год ( 660 576 тенге в 2025 году). Применяется автоматически к зарплатам всех работников;

в 2025 году). Применяется автоматически к зарплатам всех работников; для многодетных семей – по 12 МРП ( 47 184 тенге ) на каждого из родителей или 23 МРП для одного ( 90 436 тенге );

) на каждого из родителей или 23 МРП для одного ( ); прочие вычеты на обучение, медицину и ипотеку– не более 118 МРП в год (463 976 тенге).

Сейчас в Казахстане рассматривают возможность "оптимизировать" эту систему: убрать прочие вычеты, оставив только вычет по добровольным пенсионным взносам, но взамен – увеличить стандартный вычет до 30 МРП в месяц, то есть 117 960 тенге в 2025 году.

Кроме того, как рассказали в Комитете государственных доходов, в проекте Налогового кодекса РК, который сейчас находится на рассмотрении сената парламента, предусмотрено повышение максимального размера вычета – с 168 до 360 МРП в год (1 415 520 тенге).

Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Буквально это значит, что большинство казахстанских работников после принятия закона могут рассчитывать на повышение зарплаты – ведь у них уменьшится сумма оклада, с которой вычитают индивидуальный подоходный налог (ИПН).

Работает это так:

работник по договору получает 200 тыс. тенге. С этой суммы снимают 10% на обязательный пенсионный взнос, вычитают взнос в 2% на обязательную медстраховку и применяют налоговый вычет на 30 МРП . По итогу сумма составляет 58 040 тенге, и вот с нее снимают ИПН в размере 10%. Зарплата "на руки" составит 170 196 тенге, тогда как при вычете 14 МРП было бы лишь 163 905 тенге.

Напомним, что казахстанцы, которые используют предварительные вычеты, должны сдавать декларации. После введения единого стандартного вычета этой обязанности больше не будет, как и не нужно будет собирать и хранить документы, чтобы доказать, что вычеты применялись законно.

Норму хотят ввести ретроспективно. Это значит, что повышенный стандартный вычет начнет применяться "задним числом" – с 1 января 2025 года для всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, занимающихся частной практикой.

Для рядовых казахстанцев никаких проблем не возникнет, а вот бухгалтерам, возможно, придется пересчитывать индивидуальный подоходный налог, который был удержан из зарплат работников за все прошедшие месяцы, и, при необходимости, вернуть им излишне уплаченные суммы.

Ранее мы рассказывали о том, можно ли использовать налоговые вычеты за оплату детских кружков и онлайн-курсов в Казахстане.

Также следует помнить о том, что незаконное использование вычетов может привести к негативным последствиям.

Между тем ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.