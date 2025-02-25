Можно ли использовать налоговые вычеты за оплату детских кружков и онлайн-курсов в Казахстане

В 2025 году казахстанцы получили возможность вернуть часть денег, потраченных на обучение и ипотеку в любом банке второго уровня. Но виды затрат для применения вычетов ограничены, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане с 2025 года можно получить налоговый вычет за расходы на образование, но только для определенных видов обучения, указанных в Налоговом кодексе РК.

Налоговый вычет не распространяется на частные онлайн-курсы и детские кружки, созданные на коммерческой основе и не связанные с государственными структурами.

Максимальная сумма вычета составляет 118 МРП (463 976 тенге на 2025 год), для его получения необходимо предоставить договор на оказание услуг и документ, подтверждающий оплату.

Налоговые вычеты являются инструментом, который позволяет казахстанцам снизить налоговые удержания с зарплаты за счет учета других расходов. Вычеты бывают стандартными (используются при расчете налогов с зарплаты) и прочими – применяются добровольно.

Например, в 2025 году к прочим налоговым вычетам относятся ипотеки в любых банках второго уровня, добровольные пенсионные взносы, а также расходы на медицину и образование.

Однако не все виды обучения применимы для увеличения размера получаемой зарплаты.

Какие виды обучения доступны для вычетов

Согласно статье 349 Налогового кодекса РК, казахстанцы имеют право вернуть свои расходы на следующие уровни образования:

дошкольное воспитание и обучение, осуществляемые в дошкольных организациях образования в РК; техническое и профессиональное образование, осуществляемое в РК по соответствующим лицензиям; послесреднее и высшее образование, осуществляемое в РК по соответствующим лицензиям; дошкольное воспитание и обучение, послесреднее, высшее образование, осуществляемые в автономных организациях образования (каждая из таких организаций должна соответствовать строгим критериям, установленным в пункте 1 статьи 291 Налогового кодекса, и управляться Высшим попечительским советом).

То есть возмещение расходов не предусмотрено для различных частных онлайн-курсов обучения и детских кружков, которые созданы на коммерческой основе и не связаны с государственными структурами.

При этом применить вычет может как само физическое лицо по отношению к личным расходам, указанным выше, так и законные представители в свою пользу в случае расходов на лиц, не достигших 21-летнего возраста (если такое лицо самостоятельно не применило вычет).

Сумма вычета составит максимум 118 МРП, или 463 976 тенге на 2025 год.

Подтверждающими документами для применения налогового вычета на обучение являются договор на оказание услуг и документ, подтверждающий факт оплаты таких услуг.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают возможность увеличить стандартный налоговый вычет и убрать лишнюю бюрократию для прочих вычетов, что должно упростить их применение.

Также следует помнить, что некоторым казахстанцам, применяющим налоговые вычеты, придется сдавать декларацию о доходах.

А в случае незаконного применения предварительных вычетов казахстанцы рискуют столкнуться с определенными последствиями.