Упростить применение налоговых вычетов хотят в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность увеличить стандартный налоговый вычет и убрать лишнюю бюрократию для прочих, что должно упростить их применение. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане рассматривают возможность упростить процесс применения налоговых вычетов для физических лиц, устранив необходимость подтверждения документами и проведения проверок.

Обсуждается увеличение стандартного налогового вычета с 14 МРП до 30 МРП уже в 2025 году, который будет применяться к большему числу граждан без привязки к их статусу.

Текущая система налоговых вычетов в Казахстане включает стандартные вычеты, вычеты для многодетных семей и прочие вычеты, но их применение связано с бюрократическими сложностями.

Казахстанцы могут уменьшить размер индивидуального подоходного налога (ИПН), тем самым увеличив размер заработной платы, с помощью налоговых вычетов. Это сумма, которую вычитают из налогооблагаемой части зарплаты для расчета ИПН.

На данный момент казахстанским работникам доступны два стандартных налоговых вычета:

в размере 14 месячных расчетных показателей (МРП) – 55 048 тенге в 2025 году. Его могут применить все граждане; в размере 882 МРП – 3 468 024 тенге. Такой вычет применяется только для отдельных категорий населения, например, для людей с инвалидностью или ветеранов войны.

Также с 2025 года в Казахстане начал действовать налоговый вычет для многодетных семей в размере 282 МРП (1 108 824 тенге) в год – о том, сколько с помощью него можно сэкономить, мы рассказывали здесь.

При этом в Казахстане также предусмотрены прочие налоговые вычеты, предельный размер каждого которых составляет 118 МРП (463 976 тенге) в год:

Налогооблагаемую часть зарплаты также можно уменьшить на сумму обязательных пенсионных взносов. Этот вычет также входит в число прочих.

В итоге, как рассказывают в Комитете государственных доходов (КГД), общая сумма налоговых вычетов для многодетных семей и прочих вычетов за год не должна превышать 564 МРП (2 217 648 тенге).

Однако для того, чтобы применить прочие налоговые вычеты, казахстанцам сейчас приходится сталкиваться с бюрократической волокитой.

Декларация үлгісі. Көрнекі сурет: KAZ.NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во-первых, сначала нужно подать заявление работодателю. Во-вторых, гражданин, который решил применить прочий налоговый вычет, после этого должен предоставить декларацию о доходах и имуществе, в которой будет все задокументировано.

Дело в том, что прочие вычеты могут применяться предварительно. Например, работник начал платить ипотеку и, чтобы применить вычет, он должен принести работодателю документ, в котором будет указан график платежей, а потом уже отчитаться, что он действительно оплачивал кредит.

При этом, если обнаружится, что вычеты применялись неправильно и сумма индивидуального подоходного налога, который был удержан с дохода казахстанца, оказалась больше, то можно подать заявление на перерасчет. Правда, после этого налоговые органы начнут проверку на правомерность применения прочих налоговых вычетов, которая займет целый год.

Таким образом, дополнительные налоговые вычеты хоть и могут помочь казахстанцам сэкономить, но на деле у тех, кто их применяет, в итоге появляются дополнительные бюрократические обязательства:

сбор и хранение документов, подтверждающих налоговые вычеты; ежегодное представление декларации о доходах и имуществе.

При этом, как сообщают в КГД, на данный момент заинтересованные государственные органы совместно с депутатским корпусом рассматривают вопрос о необходимости упростить весь процесс применения прочих налоговых вычетов физическими лицами без необходимости подтверждения их документами и их хранения, а также без осуществления проверочных мероприятий.

Кроме того, помимо упрощения института налоговых вычетов для физических лиц, рассматривается возможность уже в 2025 году, то есть не дожидаясь принятия нового Налогового кодекса, увеличить стандартный вычет с 14 МРП до 30 МРП, который будет действовать на большее количество физических лиц без привязки к их статусу и категории.

Таким образом, возможно, что в скором времени казахстанцы смогут сэкономить на налогах больше, а применять прочие налоговые вычеты будет заметно проще.