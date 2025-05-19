Сколько налогов заплатили казахстанские блогеры, рассказали в Минфине

Сегодня, 19 мая, вице-министр финансов Даурен Темирбеков в кулуарах мажилиса высказался о долге блогеров по налогам, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня уведомления были направлены порядка 850 блогерам. Из них чуть меньше половины, порядка 360 блогеров, добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млн тенге. Работа продолжается. У кого-то, может, срок не подошел", - сказал Даурен Темирбеков.

Он же рассказал, что будет в случае неуплаты.

"Меры принудительного взыскания будут применены", - добавил он.

Напомним, ранее в феврале стало известно, что казахстанских блогеров заподозрили в занижении доходов. Комитет госдоходов тогда сообщил о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Ведомство пояснило, что теперь блогерам необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия - представить пояснение. На предоставление отчетности им дали срок в 30 рабочих дней.

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказывал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

После этого в Сети был опубликован список с данными налоговых задолженностей некоторых блогеров. По факту его распространения проводится проверка.

27 февраля сообщалось, что из 594 получивших уведомления блогеров уже 12 блогеров представили дополнительную налоговую декларацию на сумму доходов более 1,4 миллиарда тенге и уже уплатили 74 миллиона тенге налогов.

28 февраля в КГД рассказали, сколько казахстанских блогеров получили уведомления от налоговой. На тот момент 854 блогерам были направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов" на сумму 71,9 млрд тенге.

А 5 марта министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что еще 15 блогеров доначислили 1,5 млрд тенге и заплатили 75 млн тенге в бюджет.

К 14 марта еще 63 казахстанских блогера самостоятельно задекларировали свои доходы почти на 2,8 млрд тенге. Кроме того, они выплатили налоги на сумму 105 млн тенге.

А в апреле вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил о поступлении в казну более 9 млрд тенге налогов от блогеров, сдавших декларацию.