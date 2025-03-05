"Изнанку вам показали": ситуацию с блогерами и налогами в Казахстане прокомментировал Жумангарин

Глава МНЭ Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, сколько налогов заплатили на сегодня блогеры в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это постоянная работа налогового комитета. Просто в этот раз мы некоторую ее часть, как бы, изнанку, вам показали. Поскольку идет очень много критики, что никто не занимается оптимизацией, не ищет дополнительные источники дохода.

Я просто говорю, что налоговый комитет работает. Просто некоторые аспекты в этот раз были для вас приоткрыты, в том числе связанные там с блогерами", - сказал Серик Жумангарин.

Он же привел последние данные.

"15 блогеров уже доначислили 1,5 млрд тенге и заплатили 75 млн тенге в бюджет. То, что касается сейчас крупных налогоплательщиков, строительных компаний - это все просто, как бы, примеры того, как работает налоговый комитет. Но на самом деле таких удовлетворений (выставленных уведомлений о налогах - прим. ред.) очень много", - указал он.

Напомним, Комитет государственных доходов выявил факты занижения доходов казахстанскими блогерами – речь шла о расхождениях по налогам по 594 лицам на сумму 53,3 млрд тенге. На погашение долгов или аргументированные пояснения им дали 30 дней.

Позже в КГД сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Причиной тому, как выяснилось, стала техническая ошибка.

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказывал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

Тем временем в интернете был опубликован список с данными налоговых задолженностей некоторых блогеров. По факту его распространения проводится проверка.

27 февраля сообщалось, что из 594 получивших уведомления блогеров уже 12 блогеров представили дополнительную налоговую декларацию на сумму доходов более 1,4 миллиарда тенге и уже уплатили 74 миллиона тенге налогов.

28 февраля в КГД рассказали, сколько казахстанских блогеров получили уведомления от налоговой. На тот момент 854 блогерам были направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов" на сумму 71,9 млрд тенге.