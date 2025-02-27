Месяц на уплату налогов: 12 казахстанских блогеров погасили задолженность

Несколько казахстанских блогеров, ранее попавших в поле зрения Комитета государственных доходов, погасила свои задолженности, передает сайт телеканала КТК.

Об этом телеканалу сообщила представитель КГД.

"На сегодняшний день из 594 блогеров уже 12 блогеров представили дополнительную налоговую декларацию на сумму доходов более 1,4 миллиарда тенге и уже уплатили налога 74 миллиона тенге", – сообщила руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова.

При этом, как уточняется, четверо из них погасили задолженности сегодня.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе Комитет государственных доходов выявил факты занижения доходов казахстанскими блогерами – речь шла о расхождениях по налогам по 594 лицам на сумму 53,3 млрд тенге. На погашение долгов или аргументированные пояснения им дали 30 дней.

Позже в КГД сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Причиной тому, как выяснилось, стала техническая ошибка.

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказывал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

Тем временем в интернете был опубликован список с данными налоговых задолженностей некоторых блогеров. По факту его распространения проводится проверка.