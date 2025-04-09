Около 9 млрд тенге налогов собрали с блогеров в Казахстане

В кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил о поступлении в казну более 9 млрд тенге налогов от блогеров, сдавших декларацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня, с учетом проведенной КГД работы с каждым блогером, в бюджете дополнительно отражены плюс 9 млрд тенге доходов. То есть они дополнительную декларацию сдали и более 9 млрд тенге исчислено налога. За короткий месячный срок суммы поступили. По ряду блогеров сейчас начнутся проверочные мероприятия - с теми, кто не согласился с предъявленными претензиями. Поэтому работа дальше продолжается.

Многие блогеры сейчас проводят лотереи, розыгрыши. Хочу напомнить, что это законом запрещено, поэтому к ним тоже санкции могут быть применены. Необходимо работать в законном поле", - заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Он добавил, что уголовных дел в отношении блогеров заводить не будут - речь идет об административной ответственности в случае уклонения от уплаты налогов.

"Относительно нарушений закона о лотерейной деятельности уполномоченный орган - это Министерство спорта и туризма, там есть отдельный комитет. Есть адмответственность. Если будут превышать суммы, то будут передавать дела в правоохранительные органы. Этим другой комитет занимается.

Мы дали уведомление для самостоятельного устранения, то есть мы предъявили претензии, и на 9 млрд тенге (блогеры - прим. авт.) самостоятельно задекларировали. Когда налогоплательщик самостоятельно декларирует, санкции какие-либо не принимаются.

Но если он не соглашается - мы его документально оформляем, и тогда уже появляются уведомления по итогам проверки. Тогда дела могут быть переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела", - добавил Биржанов.

Напомним, Комитет государственных доходов выявил факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь шла о расхождениях по налогам по 594 лицам на сумму 53,3 млрд тенге. На погашение долгов или аргументированные пояснения им дали 30 дней.

Позже в КГД сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Причиной тому, как выяснилось, стала техническая ошибка.

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказывал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

Тем временем в интернете был опубликован список с данными налоговых задолженностей некоторых блогеров. По факту его распространения проводится проверка.

27 февраля сообщалось, что из 594 получивших уведомления блогеров уже 12 блогеров представили дополнительную налоговую декларацию на сумму доходов более 1,4 миллиарда тенге и уже уплатили 74 миллиона тенге налогов.

28 февраля в КГД рассказали, сколько казахстанских блогеров получили уведомления от налоговой. На тот момент 854 блогерам были направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов" на сумму 71,9 млрд тенге.

Позже ситуацию с блогерами и налогами в Казахстане прокомментировал глава МНЭ Жумангарин.