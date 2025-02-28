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"Занижение доходов" на 71,9 млрд тенге: сколько казахстанских блогеров получили уведомления от налоговой

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Человек заполняет декларацию
Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодняшний день 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов" на сумму 71,9 млрд тенге , передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, КГД продолжает мероприятия по исполнению уведомлений камерального контроля по занижению доходов.

В ходе данных мероприятий 12 блогеров самостоятельно задекларировали дополнительные доходы на сумму 1,4 млрд тенге с уплатой налогов в сумме 73,6 млн тенге.

Всего на сегодняшний день 854 блогерам направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов" на сумму 71,9 млрд тенге.

Срок исполнения составляет 30 рабочих дней.

"Вместе с тем, необходимо отметить, что расхождения на 71,9 млрд тенге не являются суммой неуплаченных налогов, указанные суммы расхождений являются предполагаемыми доходами, которые не отражены в налоговых декларациях блогеров", - отмечает ведомство.

Исчисление и уплата сумм налогов производится исходя из представленных деклараций по соответствующим ставкам, установленным налоговым законодательством.

При этом суть камерального контроля заключается в предоставлении налогоплательщику возможности добровольно задекларировать доходы с уплатой исчисленных налогов или, в случае несогласия с выявленными нарушениями, представлении пояснения.

Напомним, на прошлой неделе Комитет государственных доходов выявил факты занижения доходов казахстанскими блогерами – речь шла о расхождениях по налогам по 594 лицам на сумму 53,3 млрд тенге. На погашение долгов или аргументированные пояснения им дали 30 дней.

Позже в КГД сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Причиной тому, как выяснилось, стала техническая ошибка.

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказывал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

Тем временем в интернете был опубликован список с данными налоговых задолженностей некоторых блогеров. По факту его распространения проводится проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2224434-12-blogerov-zadeklarirovali-dopolnitelnye-dohody-na-bolee-1-mlrd-tenge-soobshchili-v-kgd/