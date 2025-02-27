В МВД отреагировали на слитые в Сеть списки блогеров с данными их налоговых задолженностей

В МВД проводится проверка по факту распространения в соцсетях списка с персональными данными блогеров и инфлюенсеров по их долгам по налогам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Факт распространения в социальных сетях списка с персональными данными блогеров и инфлюенсеров зарегистрирован в Книгу учета информации МВД и материал направлен в Департамент полиции Астана.

В ходе рассмотрения материала будут приняты меры по установлению действительности данного списка. По результатам проверки будет принято решение, в том числе рассмотрен вопрос о начале досудебного расследования", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МВД.

Отмечается, что о принятом решении заинтересованные лица будут уведомлены в установленном законом порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Позже зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов.

После этого в Комитете государственных доходов (КГД) сообщили об отзыве 169 уведомлений, направленных ранее 93 казахстанским блогерам. Причина - технические сбои в процессе их отправки и обработки.

А осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.