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Грозит ли казахстанским блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов

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Қазақ тілінде оқу
Наручники и тень от решетки
Наручники и решетка. Иллюстративное фото: Rawf8/Getty Images

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Здесь надо понимать, что АФМ в составе межведомственной службы экономических расследований является правоохранительным органом, и мы можем зарегистрировать уголовное дело после того, как уполномоченный орган проведет соответствующую проверку и предоставит соответствующий акт либо заключение, где будет установлена конкретная сумма ущерба государству в виде неуплаты налогов.

И если в отношении конкретного блогера сумма ущерба будет превышать те нормы, которые предусмотрены сегодняшним уголовным законодательством, то тогда будет зарегистрировано уголовное дело", - заявил Елемесов.

По его словам, если порог не будет превышен, то блогеры будут привлечены к административной ответственности Комитетом госдоходов.

Между тем вице-министр национальной экономики Азамат Амрин добавил, что блогерство - это тоже предпринимательская деятельность.

"Есть общие правила, они для всех работают. Если предприниматель получает доход более 12 МЗП в год, то он обязан встать на учет в качестве ИП, регистрироваться и платить налоги. В Предпринимательском кодексе есть четкие правила, которые гласят, что, если физлицо получает доходы более 12 МЗП в год, как только этот порог превышается, есть такая обязанность (по уплате налогов - прим. ред.)", - заключил Амрин.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2221980-grozit-li-kazahstanskim-blogeram-ugolovnaya-otvetstvennost-za-neuplatu-nalogov/