Грозит ли казахстанским блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов

Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Здесь надо понимать, что АФМ в составе межведомственной службы экономических расследований является правоохранительным органом, и мы можем зарегистрировать уголовное дело после того, как уполномоченный орган проведет соответствующую проверку и предоставит соответствующий акт либо заключение, где будет установлена конкретная сумма ущерба государству в виде неуплаты налогов.

И если в отношении конкретного блогера сумма ущерба будет превышать те нормы, которые предусмотрены сегодняшним уголовным законодательством, то тогда будет зарегистрировано уголовное дело", - заявил Елемесов.

По его словам, если порог не будет превышен, то блогеры будут привлечены к административной ответственности Комитетом госдоходов.

Между тем вице-министр национальной экономики Азамат Амрин добавил, что блогерство - это тоже предпринимательская деятельность.

"Есть общие правила, они для всех работают. Если предприниматель получает доход более 12 МЗП в год, то он обязан встать на учет в качестве ИП, регистрироваться и платить налоги. В Предпринимательском кодексе есть четкие правила, которые гласят, что, если физлицо получает доходы более 12 МЗП в год, как только этот порог превышается, есть такая обязанность (по уплате налогов - прим. ред.)", - заключил Амрин.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

Осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.