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Расхождения по налогам на 53 млрд тенге: казахстанских блогеров заподозрили в занижении доходов

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Мужчина заполняет налоговую декларацию
Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

Комитетом госдоходов выявлены факты занижения доходов казахстанскими блогерами - речь о расхождениях по налогам по 594 лицам на 53,3 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба КГД в Telegram-канале, органами государственных доходов на постоянной основе проводится налоговое администрирование физлиц, включая инфлюенсеров (блогеров) на предмет полноты исполнения ими налоговых обязательств.

"При проведении контрольных мер органы государственных доходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными государственными органами, организациями и иными лицами.

По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов", - отмечается в сообщении.

Теперь блогерам необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия - представить пояснение. На предоставление отчетности им дали срок в 30 рабочих дней.

Здесь же напомнили блогерам о необходимости уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах. Указанные обязательства, по данным КГД, установлены Конституцией и Налоговым кодексом РК.

Напомним, летом прошлого года в Минфине сообщали, что у 162 блогеров страны обнаружены расхождения в доходах и расходах на сумму более 1,1 млрд тенге. В ведомстве привели статистику по 745 блогерам, на которых подписаны более 20 тысяч человек.

А в мае 2023 года сообщалось, что в Казахстане придумали, как заставить блогеров платить налоги - депутат Айдос Сарым в кулуарах мажилиса разъяснил норму, которой будет регулироваться их деятельность.

Осенью прошлого года депутат предложил проверить блогеров, продающих курсы в соцсетях. Отмечалось, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.

Позже в кулуарах мажилиса главу Министерства культуры и информации спросили, ждут ли казахстанских блогеров, которые зарабатывают миллионы тенге, проверки законности их доходов.

"Если их бизнес извлекает (доход - прим. ред.) из рекламы, то это уже отрегулировано законом об интернет-платформах, который предполагает, как раз, маркировку рекламы - соответственно, они конкретно на счету у наших органов", - отметила тогда министр.

Добавим, что летом 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе. Отмечалось, что документ усилит защиту, в первую очередь, детей от дезинформации, бесконтрольной рекламы и буллинга в социальных сетях. Там же прописаны нормы по регулированию деятельности блогеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2221632-rashozhdeniya-po-nalogam-na-53-mlrd-tenge-kazahstanskih-blogerov-zapodozrili-v-zanizhenii-dohodov/